Festa al castello di Serralta per il primo successo nel Palio dei bambini

Grande festa ieri sera, domenica 21 giugno, al campo sportivo di Serralta per celebrare uno storico risultato: per la prima volta il “Castello” ha conquistato il Palio dei bambini.

Oltre duecento persone hanno preso parte alla serata, caratterizzata da entusiasmo, partecipazione e forte senso di appartenenza. Un’occasione speciale per rendere omaggio ai giovani protagonisti della vittoria che con impegno e determinazione hanno portato il nome di Serralta sul gradino più alto della classifica.

Nel corso della serata è stato festeggiato anche un altro importante successo ottenuto dalla frazione: la vittoria nel tiro alla fune del Palio degli adulti, ulteriore motivo di orgoglio per tutta la comunità, a conferma di una lunga tradizione agonistica in questa disciplina sportiva.

A condividere questo momento di gioia c’erano anche Graziella Sparvoli, presidente dell’associazione Palio dei Castelli, l’assessore comunale Paolo Paoloni, che hanno voluto congratularsi con la contrada per i risultati raggiunti, nonché padre Luciano Genga e il parroco don Noè.

Ha fatto gli onori di casa il capo contrada Sergio Sparvoli, da sempre punto di riferimento per la comunità locale e instancabile promotore delle iniziative della frazione. La serata si è svolta in un clima di grande convivialità, tra buon cibo e giochi a volontà.

E’ stata così suggellata nel migliore dei modi la conclusione delle feste patronali e dei giochi a esse collegati, confermando il forte spirito di squadra che da sempre caratterizza Serralta e i suoi abitanti.

Per il Palio 2026 il Castello di Serralta è riuscito a coinvolgere almeno una sessantina di persone, oltre alle tante famiglie dei ragazzi e delle ragazze che per due mesi hanno fatto da supporto all’organizzazzione accompagnando gli atleti alle sedute di allenamento presso il campo sportivo della frazione.

“A tutti loro esprimiamo il nostro più sincero ringraziamento”, conclude Sergio Sparvoli, “e diamo appuntamento al prossimo anno per essere ancora una volta all’altezza della nostra tradizione, grazie alla sapiente regia e al generoso coordinamento dell’infaticabile Sara Cannillo”.