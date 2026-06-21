Feronia sold out: Studiodanza91 chiude l’anno con “Welcome to the Savannah” e “Dreams”

Una giornata intensa, ricca di emozioni e partecipazione, ha segnato la conclusione dell’anno accademico di Studiodanza91, realtà che da anni rappresenta un punto di riferimento per la formazione coreutica del territorio.

Il saggio di fine anno si è articolato in due spettacoli distinti, pensati per valorizzare il percorso di crescita degli allievi, dai più piccoli fino ai corsi avanzati, mettendo in evidenza non solo le competenze tecniche raggiunte, ma anche la capacità espressiva e artistica sviluppata nel corso dell’anno.

Ad aprire la giornata, alle ore 18.30, è stato “Welcome to the Savannah”, spettacolo dedicato alle classi di danza creativa dai 3 ai 5 anni. Ispirato alle atmosfere e alle musiche de Il Re Leone, il lavoro ha accompagnato il pubblico in un viaggio tra i colori e la magia della savana africana. I piccoli allievi, guidati dalle insegnanti Alessandra Granata e Martina Orlandani, hanno saputo conquistare il pubblico con spontaneità, entusiasmo e naturalezza. Fondamentale anche il supporto delle assistenti di sala Cecilia Cataldi ed Emma Borri, che hanno seguito i bambini durante tutta la preparazione e lo svolgimento dello spettacolo.

Alle ore 21.30 il sipario si è riaperto per “Dreams”, spettacolo che ha coinvolto gli allievi dalla scuola primaria fino ai gruppi avanzati. Attraverso linguaggi coreutici differenti, la produzione ha sviluppato il tema del sogno come motore di crescita, scoperta e realizzazione personale. Sul palco si sono alternati momenti di grande energia e passaggi più introspettivi, offrendo al pubblico uno spettacolo vario e coinvolgente.

Il lavoro didattico presentato durante la serata è stato il risultato dell’impegno congiunto del corpo insegnanti composto da Carlo Alberto Brencio, docente di Hip Hop e House Dance, Martina Orlandani, responsabile dei corsi di propedeutica, Filippo Brugnola, insegnante di Hip Hop, e Alessandra Granata, direttrice della scuola e docente di danza classica e modern contemporaneo. A supportare l’organizzazione dello spettacolo serale sono state inoltre le assistenti di sala Emma Borri, Cecilia Cataldi e Benedetta Paolucci.

Oltre all’aspetto artistico, il saggio ha rappresentato il momento conclusivo di un percorso costruito durante l’intero anno accademico. Dietro ogni esibizione si è potuto percepire il lavoro quotidiano svolto in sala danza, fatto di studio, disciplina, collaborazione e passione.

Particolarmente significativo è stato il contributo di Filippo Brugnola, che si appresta a intraprendere un nuovo percorso formativo in accademia. La sua presenza negli ultimi anni ha rappresentato un importante punto di riferimento per molti allievi, sia sotto il profilo artistico che umano.

Il successo della manifestazione è stato reso possibile grazie al lavoro corale di insegnanti, assistenti, tecnici e collaboratori che hanno operato dietro le quinte, garantendo il perfetto svolgimento di entrambe le rappresentazioni. Un contributo prezioso che, pur rimanendo spesso lontano dai riflettori, costituisce una parte fondamentale della riuscita di eventi di questa portata.

Con la conclusione di “Welcome to the Savannah” e “Dreams” si chiude un altro anno di attività per Studiodanza91, lasciando il ricordo di una giornata capace di raccontare, attraverso la danza, il valore dell’impegno, della crescita e della condivisione.