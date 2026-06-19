Torna a riunirsi il Consiglio comunale: è convocato per mercoledì 24 giugno

Il Consiglio comunale di San Severino torna a riunirsi mercoledì 24 giugno, a partire dalle ore 19. Il presidente dell’Assise consiliare, Sandro Granata, ha disposto la convocazione dell’Assemblea nella sala del Consiglio del municipio in Piazza del Popolo.
La seduta sarà apertà dalle comunicazioni del sindaco Rosa Piermattei. Poi, in agenda ci sono l’approvazione del programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma per l’anno 2026, la convenzione tra enti per il conferimento di un incarico a un professionista esperto nella costituzione di una società in house providing per la gestione unica del servizio idrico integrato nell’ambito di competenza dell’Ato 3 Marche Centro – Macerata, l’inserimento di una nuova area degradata, sita in località Pitino, nell’ambito della perimetrazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente nel territorio comunale.
Come previsto dai regolamenti vigenti, la cittadinanza è invitata a partecipare per seguire da vicino il dibattito sulle scelte che interessano il futuro del territorio. Per chi non potesse essere presente fisicamente, sarà garantita la consueta diretta streaming dell’intera seduta, accessibile sul canale YouTube del Comune o tramite il link dedicato sulla pagina istituzionale https://www.youtube.com/@comunesanseverinomarche4918.