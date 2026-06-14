Itts “Divini”, in pensione il dirigente scolastico Sandro Luciani

Si chiude un capitolo importante nella storia recente dell’Istituto tecnico tecnologico “Divini” di San Severino. Dopo sette anni alla guida della scuola, il dirigente scolastico Sandro Luciani lascia l’incarico per andare in pensione.

Un momento particolarmente significativo, che coincide con una fase importante per l’istituto: proprio pochi mesi fa, infatti, è stata inaugurata la nuova sede scolastica, restituita alla comunità dopo quasi dieci anni dal terremoto che ha profondamente segnato il territorio. E il “Divini” ha fatto subito il pieno di iscrizioni per il prossimo anno scolastico. Due pagine molto importanti per l’Itts di San Severino che permettono al prof Luciani di chiudere in bellezza la sua esperienza da dirigente. Ricordiamo che è stato in passato anche preside del Comprensivo “Tacchi Venturi” e che ha avuto anche la reggenza dell’Istituto professionale “Pocognoni” ed “Ercole Rosa”.

Docenti e personale dell’istituto hanno voluto salutare il dirigente al termine dell’ultimo collegio docenti con una cena organizzata al ristorante Villa Berta. Una serata all’insegna del buon umore e della gratitudine, durante la quale non sono mancati momenti di commozione.

Protagonista assoluto dell’evento è stato proprio Luciani, che ha animato la serata con il suo entusiasmo e la sua simpatia. Tra balli, canti, karaoke, trenini e saluti, il dirigente ha saputo ancora una volta coinvolgere colleghi e amici, confermando quelle doti umane che in questi anni gli hanno consentito di instaurare un rapporto speciale con tutta la comunità scolastica.

Alla cena erano presenti anche alcuni ospiti istituzionali e amici della scuola: padre Luciano Genga, il sindaco Rosa Piermattei e l’assessore alla Cultura Vanna Bianconi, anche lei dirigente scolastica in pensione.

Nel corso della serata sono stati ricordati e ringraziati anche gli altri dipendenti dell’istituto che quest’anno concludono il proprio percorso lavorativo.

Tra i docenti vanno in pensione Daniela Cipolletta, insegnante di Lettere; Luciano Falconi, docente di Informatica; Angelo Janata, docente di Meccanica; Armando Prosperi, docente di Elettrotecnica; e Fabrizio Savi, insegnante di Sostegno.

Per il personale Ata lasciano invece il servizio Luigi Mochi, Maria Carla Pacini, Luigi Fucili, Emanuela Quatrini, Valeria Generoso e Monica Cotulelli.

Per tutti loro la comunità scolastica del “Divini” ha espresso riconoscenza e affetto per il lavoro svolto negli anni, augurando una pensione serena e ricca di soddisfazioni.

Per il dirigente Sandro Luciani – arrivato al “Divini” nel settembre 2019 – si conclude, dunque, un percorso professionale intenso, segnato anche dalla complessa gestione degli anni successivi al sisma e culminato con il ritorno dell’istituto nella nuova sede. Ora, come ha detto lui stesso durante la festa di pensionamento, si dedicherà al suo giardino, allo sport e ai viaggi, tant’è che gli è stata regalata una valigia… “Divina”.