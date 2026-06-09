Grande successo per il Trofeo Italia Uisp di enduro: ben 120 i piloti ai nastri di partenza

San Severino ha ospitato con successo la seconda prova del Trofeo Italia Enduro Uisp 2026, valevole anche come prova ufficiale del Trofeo Marche del Campionato di mini enduro. La manifestazione è stata organizzata dall’Asd Planet Racing, presieduta dal settempedano Michele Scattolini, con il patrocinio del Comune.

Il paddock è stato allestito per l’occasione nel rione Settempeda. Circa 120 gli assi delle due ruote tassellate che sono scesi in pista arrivando da diverse regioni dell’Italia centrale. I partecipanti sono stati suddivisi in categorie per cilindrata e per livello di abilità, permettendo il confronto diretto sia tra gli specialisti più esperti della disciplina sia tra le giovani promesse.

La gara si è sviluppata lungo un impegnativo e selettivo percorso di 45 chilometri, arricchito da due spettacolari cross test localizzati nelle frazioni di Stigliano e Serripola.

Il tracciato, studiato nei minimi dettagli per esaltare le doti tecniche dei piloti e garantire al contempo una visibilità ottimale e sicura per il folto pubblico, si è snodato anche su terreni privati. Si è trattato di un’occasione unica per percorrere sentieri suggestivi e normalmente non aperti alle moto, fruibili eccezionalmente grazie ai complessi permessi ottenuti dalle autorità competenti.

Alla cerimonia di premiazione ha preso parte l’assessore comunale allo Sport, Paolo Paoloni, che ha espresso il plauso dell’Amministrazione per la perfetta riuscita della manifestazione: “Siamo davvero orgogliosi di aver ospitato una manifestazione di questo calibro, che conferma la nostra città come punto di riferimento per gli sport outdoor e il motorismo a livello nazionale. Vedere oltre cento piloti e tantissimi appassionati riempire il nostro territorio e il paddock di Rione Settempeda è stata la dimostrazione di come lo sport sia un eccezionale volano economico e turistico. Un plauso speciale va all’Asd Planet Racing per l’organizzazione impeccabile e per la cura profusa nel preparare un tracciato così tecnico e sicuro. Desidero ringraziare sentitamente anche le autorità e i privati proprietari dei terreni: grazie alla loro sinergia e ai permessi concessi, abbiamo permesso ai partecipanti di percorrere sentieri storici che hanno scritto le pagine più belle dell’Enduro mondiale, valorizzando al meglio il nostro splendido patrimonio naturale”.