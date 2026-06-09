Avis, premiati gli alunni vincitori del concorso sul valore della donazione di sangue

Un momento di grande entusiasmo e creatività quello vissuto nel cortile del Circolo Acli, a San Severino, per la premiazione del concorso giovani che la sezione Avis organizza ogni anno riservandolo ai bambini della scuola primaria.

I piccoli partecipanti si sono messi in gioco con disegni realizzati in digitale (utilizzando, in particolare, “Canva”), dimostrando talento, fantasia e capacità di lavorare insieme.

Il concorso, infatti, ha valorizzato non solo la creatività individuale, ma anche il lavoro di gruppo e lo spirito di collaborazione, elementi fondamentali per crescere insieme e costruire una comunità solidale.

I lavori scelti da una commissione di esperti, affiancata dai volontari dell’associazione, saranno ora pubblicati nel tradizionale calendario che l’Avis predispone ogni anno per sensibilizzare soprattutto le nuove generazioni verso la donazione e il valore di un bene assoluto come il sangue.

“Il nostro grazie speciale – dicono i responsabili del progetto – va a tutti i bambini che hanno partecipato con entusiasmo, agli insegnanti che li hanno guidati e a chi ha reso possibile questa bellissima iniziativa”.