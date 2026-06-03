Veronica De Angelis lascia la caserma dopo 11 anni: per lei incarico all’Onu a New York

Dopo undici anni di servizio alla Stazione dei Carabinieri di San Severino, Veronica De Angelis si prepara a iniziare una nuova esperienza professionale all’estero. L’unica carabiniere donna in servizio nella caserma settempedana lascerà infatti il proprio incarico venerdì 5 giugno per trasferirsi prima a Roma, dove seguirà un breve periodo di formazione, e successivamente a New York.

Nella “Grande Mela” presterà servizio presso il Palazzo delle Nazioni Unite nell’ambito del contingente italiano impegnato nella sede internazionale, incarico che la vedrà operativa per i prossimi anni.

Per Veronica De Angelis si tratta dell’ennesimo traguardo di un percorso professionale e personale costellato di soddisfazioni. Da poco tempo è stata infatti promossa al grado di Appuntato per l’attività svolta all’interno dell’Arma.

Già nel 2021 aveva raggiunto un importante obiettivo laureandosi in Scienze politiche e delle relazioni internazionali alla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università Niccolò Cusano di Roma.

In quell’occasione aveva discusso una tesi dal titolo “Stalking: le attenzioni che diventano ossessioni”.

La partenza di Veronica De Angelis rappresenta un momento significativo anche per la comunità settempedana, che in questi anni ha imparato a conoscerne la professionalità e la presenza costante sul territorio.

A lei giunga il sincero augurio di “buona vita!” da parte del Settempedano.