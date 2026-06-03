“Summer Time 2026”: ecco il cartellone degli eventi in calendario da giugno a settembre

Cultura, spettacolo, sport e intrattenimento per tutte le età: la Città di San Severino si appresta a vivere una stagione straordinaria grazie al ricco cartellone di appuntamenti estivi “Summer Time 2026”.

Il sipario si alzerà ufficialmente con la suggestiva rievocazione storica del Palio dei Castelli, che da mercoledì 3 a sabato 13 giugno animerà Piazza del Popolo e le vie cittadine, seguita domenica 7 giugno dalla tradizionale Fiera del patrono che invaderà di bancarelle, dalle ore 8 alle 23, sempre le vie del centro cittadino.

Il mese di giugno proseguirà sabato 20 giugno con la corsa “ALERun – Corri per Castello” a Castel San Pietro, domenica 21 giugno con le note della Festa della Musica nei cortili del centro città e sabato 27 giugno con la festa dedicata alle Stelle dello Sport settempedano, un grande tributo alle eccellenze sportive locali che si terrà in piazza.

Grandissima è l’attesa per il mese successivo, dato che per tutto il mese di luglio in piazza farà il suo ritorno “Il verde… itinerante” a cura di Manfrica Eventi, una magnifica iniziativa capace di trasformare il salotto buono della città in un vero e proprio giardino verde accogliente e suggestivo.

Luglio sarà caratterizzato anche dal ritorno di grandi e prestigiose rassegne ad iniziare da “Festival Incanto Marche”, l’attesa rassegna musicale di rete RisorgiMarche che proporrà un doppio appuntamento, ovvero venerdì 3 luglio a Castel San Pietro e giovedì 30 luglio al convento di San Salvatore in Colpersito. Sempre venerdì 3 luglio, in notturna, si correrà anche la seconda edizione della corsa podistica “StraSanseverino” per le vie della città, mentre sabato 4 luglio lo sport sarà protagonista con il “Jake Jam” al campo da basket dell’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi”, seguito domenica 5 luglio in piazza dal concerto della Nyco, la Network Youth Choir Orchestra. Gli eventi sportivi giovanili continueranno giovedì 16 e venerdì 17 luglio con il “Playground Settempedano 7.0” al campo da basket “Tacchi Venturi”, mentre nello stesso fine settimana prenderà il via la trentacinquesima edizione del San Severino Blues Marche Festival, che da giovedì 16 a domenica 19 luglio porterà la grande musica internazionale nel piazzale degli Smeducci al Castello.

Venerdì 24 luglio lo stadio comunale “Gualtiero Soverchia” ospiterà il “Festival On Mood”, mentre sabato 25 luglio la città si sdoppierà offrendo in piazza l’eleganza del Gran Galà della moda e ad Elcito l’evento speciale Trekking – Teatro – Concerto con un percorso naturalistico guidato accompagnato dai brani di Fabrizio de André. Il suggestivo borgo di Elcito domenica 26 luglio ospiterà anche lo spettacolo “Il sogno di Dracula” con il monologhista Luca Violini, mentre lunedì 27 luglio la cultura si sposterà nel Parco archeologico di Septempeda per l’imperdibile serata di teatro alle Terme romane intitolata “Le scelte impossibili degli eroi”, con letture tratte da Omero, Sofocle, Euripide, Virgilio e Seneca.

Il mese di agosto si aprirà venerdì 7 ad Elcito con la rassegna “Musica sotto le stelle” dedicata al concerto di tango argentino seguita, sabato 8 agosto, nel piazzale degli Smeducci al Castello dallo spettacolo “Voci di donne, tra grazia e follia: Mina e Vanoni” interpretato da Mafalda Minnozzi per poi chiudersi domenica 30 agosto in piazza con il mercatino dell’antiquariato, hobbistica e artigianato intitolato “Una piazza d’altri tempi”.

A fare da cornice a gran parte della stagione estiva ci saranno inoltre le proiezioni cinematografiche de “I giovedì del cinema in piazza”, l’amatissima rassegna di cinema sotto le stelle che accenderà lo schermo in piazza nei giorni di giovedì 2 luglio, giovedì 9 luglio, mercoledì 15 luglio, giovedì 23 luglio, giovedì 30 luglio e giovedì 6 agosto.

La programmazione settempedana non si fermerà con l’estate ma si estenderà anche a settembre, inaugurando il mese da giovedì 3 a domenica 6 settembre in piazza con i sapori dello Street food e del Mercato regionale europeo. Domenica 6 settembre presso lo stadio comunale “Gualtiero Soverchia”, sarà la volta della seguitissima Festa dello sport , mentre sabato 12 settembre Piazza del Popolo ospiterà lo spettacolo di danza della F.A. Team Academy intitolato “Quando meno te lo aspetti: il destino di un passo” , seguito domenica 13 settembre dall’iniziativa per i più piccoli “Una piazza da bimbi”. Nel fine settimana successivo, domenica 20 settembre, il giardino storico monumentale “Giuseppe Coletti” accoglierà la manifestazione “Borghi aperti” , location che sabato 26 settembre ospiterà anche la “Lezione in piazza: l’Intelligenza Artificiale” curata dall’Università Unimarconi di Roma.

Il cartellone estivo si concluderà ufficialmente con il Memorial Alessandro Lucarelli dedicato all’orienteering, che vedrà disputarsi la Gara sprint sabato 26 settembre tra Piazza del Popolo e le vie cittadine e la Gara middle domenica 27 settembre nella splendida cornice di monte Canfaito all’interno della Riserva naturale regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito, in contemporanea con l’evento “Pompieropoli” previsto sempre domenica 27 settembre in Piazza del Popolo.

Grande la soddisfazione del sindaco Rosa Piermattei per i tanti eventi che animeranno l’estate, ai quali si aggiungeranno sicuramente altri appuntamenti in corso di definizione: “Siamo davvero orgogliosi di presentare un cartellone estivo così vario ed inclusivo. Abbiamo lavorato con dedizione per offrire ai nostri cittadini e ai tanti turisti che sceglieranno San Severino un’estate indimenticabile, capace di valorizzare non solo la nostra splendida Piazza del Popolo, che si trasformerà in un suggestivo salotto verde con il Verde itinerante, ma anche i nostri gioielli storici e naturalistici come le Terme romane di Septempeda, il suggestivo borgo di Elcito e la riserva di Canfaito e del San Vicino. Dalla storia del Palio dei castelli fino alle grandi rassegne musicali e teatrali, passando per lo sport e il cinema sotto le stelle, ogni appuntamento è stato pensato per far battere forte il cuore della nostra comunità e per confermare la nostra città come un punto di riferimento culturale e turistico per l’intero territorio marchigiano”.