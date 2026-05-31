Intervalliva: la Quadrilatero Spa avvia la procedura di Valutazione impatto ambientale

La società Quadrilatero Marche Umbria SpA ha formalmente comunicato l’avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale (la cosiddetta “Via”) del progetto denominato Opera strategica Asse Viario Marche – Umbria e Quadrilatero di penetrazione – Intervalliva Tolentino – San Severino Marche.

La documentazione è disponibile per la pubblica consultazione sul Portale delle Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali VAS-VIA_AIA del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta le proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, indirizzandoli al Ministero della Transizione ecologica, Direzione generale Valutazioni ambientali, via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma.