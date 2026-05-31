Ultime news
Home | Cronaca | Intervalliva: la Quadrilatero Spa avvia la procedura di Valutazione impatto ambientale
"Bretella" San Severino - Tolentino
"Bretella" San Severino - Tolentino

Intervalliva: la Quadrilatero Spa avvia la procedura di Valutazione impatto ambientale

in Cronaca 31 Maggio 2026 280 Visite

La società Quadrilatero Marche Umbria SpA ha formalmente comunicato l’avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale (la cosiddetta “Via”) del progetto denominato Opera strategica Asse Viario Marche – Umbria e Quadrilatero di penetrazione – Intervalliva Tolentino – San Severino Marche.

La documentazione è disponibile per la pubblica consultazione sul Portale delle Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali VAS-VIA_AIA del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta le proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, indirizzandoli al Ministero della Transizione ecologica, Direzione generale Valutazioni ambientali, via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma.

 

Print Friendly, PDF & EmailStampa questo articolo

TAG:

Il Settempedano © Copyright 2020, Tutti i diritti riservati | Web Agency Studio Borgiani