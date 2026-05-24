Boxe, evento di spicco: arriva De Carolis, campione del mondo (2016) nei supermedi Wba

Dopo l’arrivo a San Severino, nel novembre scorso, del pugile professionista della categoria massimi Diego Lenzi, già atleta olimpico della nazionale italiana, sabato 30 alle 17.30 e domenica 31 maggio alle 18.30 sarà la volta di un altro esponente di spessore nel panorama pugilistico tricolore. Grazie alla sinergia tra la Federazione pugilistica italiana, il comune di San Severino e l’Associazione pugilistica settempedana presieduta da Carlo Sfrappini, giungerà per una due giorni di stage nel centro settempedano, al bocciodromo-accademia pugilistica di viale della Resistenza, Giovanni De Carolis.

Il 41enne ex pugile capitolino è stato campione mondiale dei pesi supermedi Wba da gennaio al 5 novembre 2016 dopo aver conquistato il titolo a spese del tedesco Vincent Feigenbutz, diventando così il 35º italiano a vincere un titolo mondiale a sette anni di distanza da Giacobbe Fragomeni ed il quarto italiano campione nei supermedi dopo Mauro Galvano, Vincenzo Nardiello e Cristian Sanavia. Nel 2018 ha vinto il titolo italiano, strappando la cintura a Roberto Cocco, per poi lasciarlo vacante. A maggio del 2022 ha conquistato il titolo intercontinentale Wbo, battendo per ko tecnico il connazionale Daniele Scardina. Vanta anche due successi nell’intercontinental Ibf e tre nell’international Wbc. Da gennaio 2025 è direttore tecnico delle nazionali élite. Ad oggi De Carolis è l’ultimo italiano ad aver conquistato un titolo mondiale. «Nella due giorni di stage a San Severino faremo attività di formazione – anticipa De Carolis -, allenamenti pugilistici e lavori tecnico-tattici. Vi aspetto nei locali dell’Accademia pugilistica settempedana», per un appuntamento a cui gli appassionati dei guantoni non mancheranno di certo.

Luca Muscolini