Ultime news
Home | Cronaca | Dopo il rinvio, Legambiente “Il Grillo” rilancia l’invito alla passeggiata fino alle Grotte
Escursione naturalistica alla scoperta delle grotte di Sant'Eustachio
Escursione naturalistica alla scoperta della valle dei grilli

Dopo il rinvio, Legambiente “Il Grillo” rilancia l’invito alla passeggiata fino alle Grotte

in Cronaca 21 Maggio 2026 367 Visite

Dopo il rinvio a causa del maltempo, il circolo Legambiente “Il Grillo” di San Severino torna a promuovere la bellezza del territorio locale con una passeggiata naturalistica in programma per il pomeriggio di sabato 30 maggio. L’appuntamento, patrocinato dal Comune di San Severino, è aperto a tutti i cittadini e agli amanti della natura, prenderà il via alle ore 14.30 con ritrovo presso il Ponte di Sant’Antonio.

Da qui i partecipanti si inoltreranno nella suggestiva valle dei grilli per un itinerario di circa 8 chilometri complessivi (tra andata e ritorno), che toccherà la storica Chiesa di Sant’Eustacchio e alcune delle affascinanti grotte che punteggiano la gola. Ad accompagnare il gruppo in questo viaggio nel verde sarà Alessandra Vitanzi, dottoressa di ricerca in Scienze per l’Ambiente, guida escursionistica e docente, che svelerà le curiosità botaniche e i segreti di un ecosistema unico.

L’iniziativa nasce per valorizzare un ambiente dall’eccezionalità scientifica riconosciuta, come evidenziato anche in passato dai ricercatori dell’Università di Camerino: gli esperti Andrea Catorci, Renata Gatti e Andrea Sparvoli hanno infatti descritto la Valle dei Grilli come un’area di altissimo pregio naturalistico, sottolineando la ricchezza della sua flora e fauna e l’ottimo stato di conservazione degli ecosistemi.

Sarà dunque un’occasione speciale per osservare da vicino questa biodiversità, camminando in uno dei paesaggi più integri e affascinanti della zona. Per concludere il pomeriggio in bellezza e condividere un momento di convivialità, al termine della camminata il circolo Legambiente sarà lieto di offrire una merenda a tutti i partecipanti, un modo per ringraziare e scambiarsi impressioni sull’esperienza vissuta.

Si consiglia di partecipare con scarpe comode e adatte a un percorso sterrato.

Print Friendly, PDF & EmailStampa questo articolo

TAG:

Il Settempedano © Copyright 2020, Tutti i diritti riservati | Web Agency Studio Borgiani