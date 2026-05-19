Tutti a bordo del… “GialloBus” con “Linea Verde Discovery – Fatto in Italia”

Riparte per il quarto anno consecutivo “Linea Verde Discovery – Fatto in Italia”, il progetto televisivo di Rai Pubblicità realizzato in collaborazione con Amazon, che racconta l’Italia attraverso le sue eccellenze produttive, i territori e le storie di impresa. Dal 9 al 30 maggio 2026, ogni sabato alle ore 12 su Rai 1, Federico Quaranta accompagnerà i telespettatori in un viaggio di quattro tappe tra Campania, Puglia, Marche e Sicilia, alla scoperta di tradizioni, paesaggi e filiere produttive che rendono unico il Made in Italy.

La collaborazione si inserisce tra le attività di promozione delle eccellenze italiane in occasione dei Made in Italy Days di Amazon, una speciale finestra promozionale dedicata a un’ampia selezione di prodotti di migliaia di piccole e medie imprese (Pmi) e dei marchi italiani più famosi.

Il percorso lungo il Centro e Sud Italia svela al pubblico la storia di 8 piccole realtà locali che, attraverso la voce dei loro referenti, raccontano come hanno unito tradizione e innovazione, attraverso l’e-commerce. Al centro del racconto, ancora una volta, ci sono le Pmi italiane, realtà diverse per storia e settore, ma unite da un elemento comune: la scelta di crescere grazie al digitale, approdando sulla vetrina Made in Italy di Amazon e portando così le proprie eccellenze oltre i confini nazionali.

Si è partiti sabato 9 maggio con la prima tappa in Campania, dove il viaggio si è mosso tra manifattura e creatività contemporanea. Poi dalla Campania si è passati alla Puglia, dove nell’episodio di sabato scorso tradizione e innovazione si sono incontrate nella lavorazione dei materiali e nel saper fare artigianale.

Il viaggio ora prosegue nelle Marche.

Sabato 23 maggio è protagonista il nostro territorio in cui tradizione industriale e design si fondono in una visione contemporanea del Made in Italy. Qui, Omada Design racconta il proprio percorso di crescita: da azienda familiare della provincia di Ancona a realtà strutturata e multicanale, capace di raddoppiare il fatturato e raggiungere clienti in tutto il mondo. Quindi ecco Giallobus, azienda di San Severino specializzata in accessori da parete e complementi di arredo, che ha puntato con decisione sull’online, trasformando il proprio modello di business fino a generare oggi la maggior parte del fatturato attraverso Amazon, con una forte presenza in Europa e l’utilizzo di strumenti di protezione del marchio per tutelare il proprio brand, come Brand Registry.

Link: https://www.amazon.it/stores/Giallobus/page/84E66C89-AC8A-4527-8853-19FC4930FFD0?lp_asin=B07BHSPZX8&ref_=ast_bln

L’ultima tappa, il 30 maggio, porterà il pubblico in Sicilia, tra tradizione agricola e cultura produttiva.

La vetrina Made in Italy di Amazon

Sono oltre 5.500 le eccellenze Made in Italy ospitate all’interno della vetrina dedicata, disponibile nei negozi online di Amazon in 11 Paesi del mondo – oltre all’Italia, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Giappone, Belgio, Svezia, Polonia e Paesi Bassi – per un totale di più di 3 milioni di prodotti. La vetrina Made in Italy è uno dei principali strumenti che Amazon mette a disposizione delle Pmi e delle aziende del nostro Paese per supportare lo sviluppo del loro business a livello internazionale, contribuendo a portare il valore delle vendite all’estero dei partner di vendita italiani di Amazon a 3,5 miliardi di euro nel 2025.

Oltre alla vetrina Made in Italy di Amazon, le Pmi italiane possono contare anche su Amazon Ads per farsi conoscere e raggiungere nuovi clienti, in Italia e all’estero. Attraverso soluzioni pubblicitarie semplici e accessibili, Amazon Ads supporta anche le realtà più piccole nella costruzione di campagne pubblicitarie su diversi canali e formati – dalla streaming tv, all’audio, allo store online Amazon, agli inventory di publisher terzi – accompagnandoli nei momenti chiave in cui i consumatori scoprono, esplorano e interagiscono con i prodotti. L’intelligenza artificiale rende questo percorso ancora più immediato: dalla creazione di contenuti video professionali, alla gestione delle campagne, fino alla misurazione dei risultati, permettendo alle aziende di capire cosa funziona, come ottimizzare gli investimenti e adattare i messaggi a obiettivi e paesi diversi, senza bisogno di competenze tecniche avanzate. Un supporto concreto per le Pmi italiane che vogliono aumentare la propria visibilità e competere sui mercati internazionali.