Dal 9 giugno al 31 luglio torna il Summer Campus: sarà l’undicesima edizione

Scalda i motori il Summer Campus, il centro estivo dedicato ai bambini e ai ragazzi dai 5 ai 13 anni che quest’anno taglia il prestigioso traguardo dell’undicesima edizione.

Organizzato dall’Asd San Severino Marche, Società sportiva Settempeda e San Severino Volley con il patrocinio del Comune, il Campus si terrà dal 9 giugno al 31 luglio presso le strutture sportive della città, confermando una formula di successo che unisce divertimento, socializzazione e crescita personale.

I partecipanti saranno coinvolti in un ampio e stimolante ventaglio di proposte multidisciplinari che spaziano dallo sport alla musica, passando per laboratori d’arte e coinvolgenti momenti di show, pensati per stimolare la creatività e il movimento in ambienti sani e sicuri.

Tra le novità di questa stagione c’è la possibilità di iscriversi comodamente online: per assicurarsi un posto basta infatti scansionare il codice QR presente sulle locandine ufficiali o cliccare sul link fornito dall’organizzazione, compilando il modulo direttamente da smartphone o computer.

https://moduli.golee.it/asdsanseverino/iscrizione-al-camp-estivo

Le attività prenderanno il via ufficialmente martedì 9 giugno e, per chi desidera partecipare a questa prima settimana di campus, i promotori ricordano che le iscrizioni dovranno tassativamente pervenire entro domenica 31 maggio.

Per ricevere maggiori dettagli sul programma, sui costi e sulle altre modalità di iscrizione, è possibile contattare Laura al numero 334 8997686 oppure scrivere all’indirizzo e-mail summercampus2015@gmail.com.