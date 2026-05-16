Piccoli alunni dell’Infanzia alla scoperta della biblioteca con il “Progetto lettura”

Prosegue il “Progetto lettura” presso le scuole dell’Infanzia dell’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi”. La biblioteca comunale “Francesco Antolisei” si prepara ad accogliere altri alunni, questa volta delle sezioni dell’ultimo anno, per mostrare i suoi tesori nell’ambito di un’iniziativa nata dalla stretta sinergia tra l’Amministrazione comunale e il mondo della scuola.

Il “Progetto lettura”, cuore pulsante dell’offerta formativa dell’Istituto guidato dalla dirigente Catia Scattolini, mira a far conoscere ai bambini il valore del libro non solo come strumento di svago ma come prezioso custode di memoria storica.

Durante gli incontri i piccoli visitatori, sotto la guida esperta dell’addetta alla biblioteca comunale, Antonella Pascarella, avranno l’opportunità esclusiva di accedere alla suggestiva sala del Fondo antico.

All’interno della biblioteca civica settempedana sono conservati testi antichissimi, corali miniati e incunaboli che rappresentano l’anima storica della città. I bambini potranno ammirare da vicino questi volumi, respirando l’atmosfera magica di un luogo dove il tempo sembra essersi fermato.

L’esperienza non si è limitata fino ad oggi alla semplice osservazione. Grazie all’intervento della professoressa Donatella Bellabarba, esperta conoscitrice della storia locale e delle arti grafiche, sono stati infatti organizzati anche dei laboratori pratici dedicati alla nascita della stampa. Attraverso l’utilizzo dei caratteri mobili, i bambini hanno potuto così scoprire il funzionamento delle antiche macchine tipografiche, comprendendo come venivano prodotti libri e giornali prima dell’era digitale. Un modo concreto per valorizzare la tradizione tipografica del territorio e stimolare la curiosità dei futuri lettori.

“Portare i bambini dell’Infanzia in Biblioteca è fondamentale – spiegano i promotori del progetto – perché l’approccio al libro deve avvenire il prima possibile. Far scoprire loro che un libro è un oggetto costruito con cura, con caratteri fisici e storia, rende il legame con la lettura molto più profondo”.

Il “Progetto lettura” del Comprensivo “Tacchi Venturi” si conferma un’eccellenza nel panorama educativo settempedano, capace di coniugare didattica d’avanguardia e valorizzazione del patrimonio storico locale, offrendo ai bambini un’esperienza formativa indimenticabile prima del loro ingresso alla scuola Primaria.