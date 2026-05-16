Nasce il “Settempeda Museum”: mercoledì 27 maggio l’inaugurazione

Doppio appuntamento allo stadio comunale Soverchia per mercoledì 27 maggio. Alle ore 18.30 inaugurazione del “Settempeda Museum”, museo permanente riguardante la storia della società biancorossa con foto, cimeli, trofei, video e tanto altro.

Il museo-mostra permanente è stato allestito nei locali sottostanti la tribuna principale dell’impianto cittadino, adibiti e preparati appositamente per questo nuovo progetto, che è stato studiato e concretizzato dalla dirigenza del club e dal comitato organizzatore del centenario.

Un’ora prima (alle 17.30), invece, avrà inizio la festa di fine stagione del settore giovanile della Settempeda con i piccoli calciatori impegnati in giochi, esercitazioni, esibizioni e partite, accompagnati dai propri istruttori.

Alle ore 19, infine, ci sarà un rinfresco che chiuderà l’importante giornata a tinte biancorosse.