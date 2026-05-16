Il lusso sbarca a San Severino: azienda leader del settore cerca personale per nuova apertura

Una prestigiosa realtà artigianale di Agugliano, la “Zetabi srl”, punto di riferimento nel settore del lusso e partner dei più rinomati marchi della moda internazionale, annuncia l’apertura di una nuova sede operativa a San Severino.

L’espansione produttiva sul territorio settempedano rappresenta un’importante opportunità occupazionale per l’area, portando con sé l’eccellenza e il saper fare tipici del “Made in Italy” che l’azienda esporta nei mercati più esclusivi del mondo.

Per l’avvio della nuova sede, l’azienda è alla ricerca di personale qualificato e motivato ad inserirsi in un contesto dinamico e di alto profilo professionale. Nello specifico, le figure ricercate sono: sarte esperte con comprovata competenza nella confezione di capi di alta gamma e precisione artigianale e una figura di coordinamento con esperienza nella gestione del team di produzione, capacità organizzativa e orientamento alla qualità del prodotto finito.

Entrare a far parte di questa realtà significherà lavorare a stretto contatto con le creazioni dei grandi brand del lusso in un ambiente che valorizzerà la maestria tecnica e la passione per il dettaglio.

Tutti gli interessati a sottoporre la propria candidatura o a ricevere maggiori informazioni sulle posizioni aperte, possono inviare il proprio Curriculum Vitae o una breve presentazione all’indirizzo email: anna@zetabisrl.it