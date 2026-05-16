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Azienda in cerca di personale
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Il lusso sbarca a San Severino: azienda leader del settore cerca personale per nuova apertura

in Economia 16 Maggio 2026 53 Visite

Una prestigiosa realtà artigianale di Agugliano, la “Zetabi srl”, punto di riferimento nel settore del lusso e partner dei più rinomati marchi della moda internazionale, annuncia l’apertura di una nuova sede operativa a San Severino.
L’espansione produttiva sul territorio settempedano rappresenta un’importante opportunità occupazionale per l’area, portando con sé l’eccellenza e il saper fare tipici del “Made in Italy” che l’azienda esporta nei mercati più esclusivi del mondo.

Per l’avvio della nuova sede, l’azienda è alla ricerca di personale qualificato e motivato ad inserirsi in un contesto dinamico e di alto profilo professionale. Nello specifico, le figure ricercate sono: sarte esperte con comprovata competenza nella confezione di capi di alta gamma e precisione artigianale e una figura di coordinamento con esperienza nella gestione del team di produzione, capacità organizzativa e orientamento alla qualità del prodotto finito.

Entrare a far parte di questa realtà significherà lavorare a stretto contatto con le creazioni dei grandi brand del lusso in un ambiente che valorizzerà la maestria tecnica e la passione per il dettaglio.
Tutti gli interessati a sottoporre la propria candidatura o a ricevere maggiori informazioni sulle posizioni aperte, possono inviare il proprio Curriculum Vitae o una breve presentazione all’indirizzo email: anna@zetabisrl.it

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