Monopattini elettrici: novità e considerazioni su nuove norme e requisiti obbligatori

L’arrivo della “bella stagione”, ma soprattutto di un fenomeno di “moda” del momento, vede anche nelle nostre strade un lieve aumento della circolazione dei monopattini elettrici.

Le continue e controverse novità legislative in materia, poi amplificate dai vari mass media con proclami più o meno veritieri non stanno facendo molta chiarezza tra gli utenti della strada, anzi…

Sovente ci vengono sottoposte domande per conoscere la procedura per utilizzarlo in regola e, specialmente di recente, conoscere la modalità per ottenere il rilascio del famoso “targhino”. Per non parlare dell’obbligo del casco o della polizza assicurativa.

Sembrava tutto pronto per dare attuazione alla normativa che prevedeva l’obbligo di apporre il contrassegno identificativo (targhino) e la copertura assicurativa per i quali il termine ultimo era stato fissato nel 17 maggio 2026, ma così non è stato.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, infatti, dopo il comunicato del 10 aprile scorso, nel quale rassicurava tutti coloro che stavano prenotando per ottenere il targhino, che lo avrebbero ottenuto entro il termine previsto e cioè entro 17 maggio 2026 si è smentito. Dopo una settimana, il 17 aprile, con apposita circolare ha dovuto fare marcia indietro, spiegando che, a causa di criticità di natura tecnica, l’obbligo della copertura assicurativa slittava di ulteriori 60 giorni, stabilendo, pertanto, come nuovo termine entro il quale tutti i monopattini dovranno avere la copertura di responsabilità civile, quello del 16 luglio 2026. Un errore frequente è ritenere sufficiente per il monopattino una generica polizza Rc capofamiglia o una polizza per la vita privata: molte di queste coperture escludono espressamente i veicoli soggetti a obbligo di assicurazione. Inoltre, la polizza obbligatoria per legge per il monopattino, deve riportare il codice del contrassegno identificativo del monopattino stesso per avere validità legale, il che, di fatto, esclude le generiche polizze famiglia.

In merito alla procedura di rilascio del contrassegno, la prima cosa che consiglierei, per coloro i quali non hanno molta dimestichezza con il computer e non vogliono recarsi direttamente presso gli uffici della motorizzazione civile che lo rilasciano, è quella di rivolgersi agli studi di servizi e consulenza automobilistica/pratiche auto o autoscuole.

Per quelli, invece, che vogliono provvedere autonomamente, è possibile farlo in via telematica nelle modalità che seguono:

1. collegarsi al sito https://www.ilportaledellautomobilista.it

2. cliccare nel sottomenù “servizi online”

3. si aprirà un sottomenù e si deve cliccare su “Monopattini contrassegno identificativo”(la prima voce);

4. Si visualizzerà un elenco di operazioni e a fondo pagina sarà possibile aprire gli allegati modelli da compilare per farne richiesta;

5. effettuare il pagamento con bollettino PagoPA che che sarà generato dalla piattaforma;

6. provvedere a prenotarsi per il ritiro del contrassegno identificativo presso l’Umc o lo studio di consulenza.

Il contrassegno identificativo (targhino) è prodotto in materiale tale da non essere staccabile in quanto si distruggerebbe, non è associato al veicolo ma alla persona che ne ha richiesto il rilascio (per il minore lo richiederà colui che esercita la responsabilità genitoriale). In caso di vendita/rottamazione ecc…, per il contrassegno se ne dovrà richiedere la cancellazione sul portale dell’automobilista.

Ma per la sua conduzione quali sono le norme alle quali attenersi?

REQUISITI PER LA CIRCOLAZIONE E CONDUZIONE DEL MONOPATTINO ELETTRICO

Età minima per la guida: 14 anni;

Casco (conforme alle norme UNI EN 1078 o UNI EN 1080): obbligatorio per tutti i conducenti (minorenni e maggiorenni);

Contrassegno identificativo (targhino): obbligatorio dal 16 maggio 2026;

Assicurazione: obbligatoria dal 16 luglio 2026;

Assenza di posto a sedere;

Motore elettrico: potenza non superiore a 0,50 kw;

Obbligo avvisatore acustico (campanello);

Obbligo di dotare il monopattino degli indicatori di direzione e, in caso di mal funzionamento di tali dispositivi, segnalare la manovra con il braccio;

Obbligo del regolatore di velocità;

Obbligo della marcatura.

NORME DI COMPORTAMENTO PER LA GUIDA DEL MONOPATTINO ELETTRICO

Circolazione: consentita solo su strade urbane in centro abitato (con limite di velocità non superiore a 50Km/h) e piste ciclabili urbane;

Circolazione vietata sui marciapiedi (fatta eccezione per quelli su cui è stata prevista la sosta) con appositi stalli o rastrelliere;

Circolazione vietata in senso contrario a quello di marcia (contromano);

Sosta: negli stalli per ciclomotori, bici e moto;

Velocità: 20 km/h sulle strade e 6 Km/h nelle aree pedonali;

Obbligo, da mezz’ora dopo il tramonto e durante le ore notturne, e, di giorno, in ogni caso di scarsa visibilità, di tenere accesi i dispositivi di segnalazione visivi; nel caso i monopattini fossero sprovvisti di tali dispositivi, ne è vietata la circolazione;

Obbligo, nelle ore serali e notturne, di indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità anche laddove è prevista l’illuminazione pubblica;

Obbligo di indossare, anche in ore diurne, giubbotto o bretelle, in caso di scarsa visibilità;

Obbligo per tutti i conducenti, essendo i monopattini equiparati ai velocipedi e di conseguenza essendo veicoli a tutti gli effetti, di rispettare tutte le regole contenute nel C.d.S.;

Divieto di trasporto di altre persone, oggetti ed animali;

Obbligo di reggere il manubrio, durante la guida, con entrambe le mani;

Divieto di condurre il monopattino in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, così come facendo uso di telefono cellulare (tali obblighi sono i medesimi per la conduzione dei velocipedi (biciclette) in quanto si tratta di veicoli;

Ulteriori obblighi sono, altresì, previsti per le ditte noleggiatrici dei monopattini che avranno l’obbligo di acquisire, al termine del noleggio, la fotografia del monopattino per verificarne la posizione sulla strada. Inoltre dovranno far installare, sui monopattini, sistemi automatici che impediscano il loro funzionamento anche al di fuori del centro abitato. Le ditte di noleggio dovranno altresì conformarsi alla regolamentazione che ciascun comune potrà adottare per porre limitazioni alle aree di utilizzo ed al numero massimo di elementi cedibili a noleggio.

E’ anche auspicabile che i rivenditori informino e formino gli acquirenti sulle normative in essere, facendo anche attenzione ai relativi aggiornamenti che potrebbero sopraggiungere ancora.

Si invitano, pertanto, tutti gli utilizzatori dei monopattini elettrici ad adeguarsi alla normativa prevista il cui ultimo obbligo si concluderà definitivamente (salvo ulteriori ripensamenti del Mit), con la copertura assicurativa del 16 luglio 2026, al fine di garantire la propria e l’altrui sicurezza ed evitare l’applicazione delle sanzioni previste dalla Legge n.160/2019 e dal Codice della Strada che avverranno dopo un primo periodo “informativo e di assestamento”.

Adriano Bizzarri, Comandante della Polizia locale di San Severino