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Gruppo Fisiomed presente anche a San Severino
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Il Gruppo Fisiomed rileva il Centro medico Lisa e riattiva il Punto prelievi

in Consigliati 10 Maggio 2026 96 Visite

Il Gruppo Fisiomed, con il 2026, ha rilevato il Centro medico Lisa (al rione Settempeda) e ha avviato un percorso di potenziamento dei servizi sanitari e diagnostici rivolti al territorio. Tra le prime novità c’è la riattivavazione del Punto prelievi, già operativo in passato e pensato per offrire ai cittadini un accesso rapido e qualificato agli esami clinici.

Il servizio è disponibile dal lunedì al sabato, dalle ore 7 alle ore 9. Il laboratorio analisi è convenzionato e accreditato con il Sistema sanitario nazionale, a garanzia di standard elevati e prestazioni affidabili.

Presso il Centro è possibile effettuare analisi del sangue senza appuntamento, così come i test per le intolleranze alimentari.

Sono invece disponibili su prenotazione il Pap test, i tamponi diagnostici, l’Holter cardiaco e il Breath Test per l’Helicobacter pylori.

L’operazione segna un nuovo passo nell’espansione del Gruppo Fisiomed, con l’obiettivo di consolidare una rete di servizi sempre più vicina alle esigenze dei pazienti, puntando su prevenzione, rapidità e qualità dell’assistenza.

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