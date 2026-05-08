Valle dei Grilli: Legambiente “Il Grillo” invita a una passeggiata tra natura e storia

Il circolo Legambiente “Il Grillo” di San Severino torna a promuovere la bellezza del territorio locale con una passeggiata naturalistica in programma per il pomeriggio di sabato 16 maggio. L’appuntamento, aperto a tutti i cittadini e agli amanti della natura, prenderà il via alle ore 14.30 con ritrovo presso il Ponte di Sant’Antonio.

Da qui i partecipanti si inoltreranno nella suggestiva Valle dei Grilli per un itinerario di circa 4 chilometri complessivi (tra andata e ritorno), che toccherà la storica Chiesa di Sant’Eustacchio e alcune delle affascinanti grotte che punteggiano la gola. Ad accompagnare il gruppo in questo viaggio nel verde sarà Alessandra Vitanzi, dottoressa di ricerca in Scienze per l’Ambiente, guida escursionistica e docente, che svelerà le curiosità botaniche e i segreti di un ecosistema unico.

L’iniziativa nasce per valorizzare un ambiente dall’eccezionalità scientifica riconosciuta, come evidenziato anche in passato dai ricercatori dell’Università di Camerino: gli esperti Andrea Catorci, Renata Gatti e Andrea Sparvoli hanno infatti descritto la Valle dei Grilli come un’area di altissimo pregio naturalistico, sottolineando la ricchezza della sua flora e fauna e l’ottimo stato di conservazione degli ecosistemi.

Sarà dunque un’occasione speciale per osservare da vicino questa biodiversità, camminando in uno dei paesaggi più integri e affascinanti della zona. Per concludere il pomeriggio in bellezza e condividere un momento di convivialità, al termine della camminata il circolo Legambiente sarà lieto di offrire una merenda a tutti i partecipanti, un modo per ringraziare e scambiarsi impressioni sull’esperienza vissuta.

Si consiglia di partecipare con scarpe comode e adatte a un percorso sterrato.