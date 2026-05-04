Viaggio nell’ombra: in un catalogo l’universo artistico di Paolo Gobbi e Piero Orlandi

Sabato 9 maggio, alle ore 17.30, la biblioteca comunale “Francesco Antolisei” ospita la presentazione del catalogo-libro “Viaggio nell’ombra” dell’artista Paolo Gobbi, un volume che raccoglie la sintesi di un fortunato progetto espositivo presentato in occasione della ventunesima Giornata del contemporaneo “Amaci”. All’evento interverranno, oltre all’artista, il gallerista e scrittore Piero Orlandi e la critica d’arte Paola Ballesi.

Il volume fonde segno grafico, analisi critica e narrativa pura: è stato pubblicato da Danilo Montanari Editore e documenta un percorso artistico composto da dodici incisioni a punta secca, opere che Paola Ballesi ha definito come vere e proprie “stanze di meditazione” capaci di spingere lo sguardo oltre il visibile, evocando la tensione spaziale tipica della lezione di Lucio Fontana.

La particolarità di questo progetto risiede nel dialogo profondo tra le diverse forme espressive: i segni fitti e suggestivi di Gobbi, sospesi tra astrazione e figurazione, hanno infatti ispirato la scrittura di Piero Orlandi, architetto e autore che ha tradotto le visioni dell’artista in un racconto di finzione.

La narrazione di Orlandi è parte integrante del catalogo e segue le tracce di un gruppo di personaggi in cammino, delineando la figura di un viandante alla ricerca di un buon paese senza guerra, trasformando così l’incognito dell’ombra in un viaggio poetico e avvincente; Alberta Ricottini, dell’associazione “Il Sognalibro”, leggerà al pubblico degli estratti dal racconto di Orlandi.

L’incontro rappresenterà un momento di riflessione sulla genesi di un’opera in cui pittore e gallerista si fanno entrambi creatori, offrendo al pubblico di San Severino Marche l’opportunità di scoprire come l’arte incisoria possa trasformarsi in una scintilla per l’indagine interiore e la scrittura creativa. La cittadinanza è invitata a partecipare a questo appuntamento e l’ingresso alla presentazione è libero.