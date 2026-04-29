Il ministro Crosetto in visita al Palazzo comunale dopo le celebrazioni per il 25 Aprile

A margine delle solenni celebrazioni per l’81esimo Anniversario della Liberazione, che hanno visto la storica partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Città di San Severino Marche ha accolto in visita anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Una giornata densa di appuntamenti istituzionali iniziata in viale Mazzini dove il ministro ha atteso l’arrivo del Capo dello Stato presso il Monumento ai Caduti alla Resistenza “Arnaldo Bellabarba”. Dopo la deposizione della corona, il ministro ha sfilato accanto al Presidente Mattarella in Piazza del Popolo, rendendo omaggio al picchetto d’onore prima di fare ingresso al teatro Feronia per la cerimonia ufficiale.

Concluso il protocollo con il Capo dello Stato, il ministro Crosetto si è concesso una passeggiata tra la folla, ricevendo il caloroso saluto dei cittadini settempedani, per poi dirigersi verso il Palazzo comunale. Prima di accedere alle sale istituzionali, il ministro ha voluto rendere omaggio ai caduti locali deponendo un mazzo di fiori al Monumento situato nel cortile d’ingresso del Municipio.

La visita è proseguita al Piano nobile, dove il ministro è stato accompagnato in un tour guidato dal professor Stefano Papetti, storico dell’arte e presidente della Fondazione Salimbeni, che ha illustrato i tesori artistici e storici custoditi nelle sale di rappresentanza.

All’incontro, svoltosi in forma strettamente privata, hanno preso parte le massime autorità civili e militari. Al fianco del ministro il sindaco Rosa Piermattei. Con loro il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, il presidente della Provincia di Macerata, Alessandro Gentilucci, i componenti della Giunta comunale e il presidente del Consiglio comunale, Sandro Granata.

Tra le autorità militari il Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, il comandante del Comando Militare Esercito Marche, colonnello Massimiliano Albani, il comandante della Legione Carabinieri Marche, generale Nicola Conforti, il comandante provinciale, colonnello Raffaele Ruocco, il comandante del Reparto Operativo di Macerata, colonnello Massimo Mengascini, il comandante della Compagnia di Tolentino, maggiore Giulia Maggi, e il comandante della locale stazione, il luogotenente carica speciale Massimiliano Lucarelli. Presenti inoltre il colonnello Marco Ferrara del 28° Reggimento “Pavia”, il tenente colonnello Riccardo Dalla Valle e il tenente colonnello Giacomo Albanesi del Comando Militare Esercito Marche.

A suggello della visita il sindaco Rosa Piermattei ha fatto dono al ministro Crosetto di un quadro raffigurante la suggestiva Piazza del Popolo, simbolo identitario della città. Il presidente Acquaroli ha consegnato la pubblicazione “Marche, mosaico di bellezza”, mentre il presidente della Provincia Gentilucci ha omaggiato il ministro con il volume dell’Orbicolare “Macerata, terra delle armonie”.