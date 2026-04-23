Successo per il torneo di softair “L’Ombra del Colosso”

Una giornata all’insegna dello sport, della strategia e dell’adrenalina ha animato il territorio settempedano con il torneo di softair “L’Ombra del Colosso”, organizzato dall’Asd Pitbull di San Severino. L’evento, durato complessivamente sei ore, ha preso il via alle 8.45 con la partenza della prima squadra, coinvolgendo appassionati provenienti da diverse realtà del centro Italia.

A contendersi il titolo sono state sette squadre: Bsb Cassero di Castelraimondo (presente con due formazioni), Lone Rangers di San Benedetto del Tronto, Corvi di Fermo, Mercenari di Senigallia, Chimera di Anguillara Sabazia e Decima Legio Pisaurum di Pesaro.

Dopo una competizione intensa e combattuta, il podio ha visto trionfare il Bsb Cassero, seguito dal team Chimera al secondo posto, mentre la terza posizione è stata conquistata dalla seconda squadra del Bsb Cassero.

Il torneo si è distinto per la struttura innovativa e immersiva, basata su una vera e propria “campagna operativa” suddivisa in cinque missioni consecutive. I partecipanti si sono cimentati in scenari sempre più complessi, tra infiltrazioni, recupero informazioni e azioni tattiche ad alto livello.

Dalla prima missione, incentrata sulla cattura di un informatore chiave, fino alla fase finale, dove le squadre hanno dovuto recuperare una reliquia nascosta e difenderla da continui contrattacchi, ogni obiettivo ha messo alla prova coordinazione, resistenza e capacità decisionale dei team.

Nel corso della competizione, i giocatori hanno affrontato operazioni di recupero dati da superstiti, disinnesco di ordigni e decodifica di informazioni criptate, fino ad arrivare allo scenario conclusivo, caratterizzato da un’intensa fase difensiva sotto pressione.

Grande soddisfazione per l’organizzazione, curata nei minimi dettagli dall’Asd Pitbull, grazie all’impegno del presidente Giampaolo Abosinetti, del vicepresidente Francesco Villotti e di tutti i membri del club, che hanno lavorato per offrire un’esperienza coinvolgente e sicura per tutti i partecipanti.

Alla cerimonia di premiazione ha preso parte anche il sindaco di San Severino, Rosa Piermattei, che ha voluto congratularsi con gli organizzatori e con gli atleti per l’impegno e lo spirito sportivo dimostrato durante tutta la manifestazione.

L’evento conferma ancora una volta la crescita del softair come disciplina sportiva capace di unire tattica, fair play e valorizzazione del territorio, portando a San Severino Marche appassionati e curiosi in una giornata di sport e aggregazione.