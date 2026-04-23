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L'associazione Rione Settempeda e i suoi collaboratori
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Rione Settempeda: Daniele Prato riconfermato presidente

in Cronaca 23 Aprile 2026 88 Visite

Giovedì 5 marzo l’Associazione Rione Settempeda ha rinnovato il proprio direttivo. A conclusione del primo mandato triennale lasciano il Consiglio Marco Zampa, Paola Ergo, Tiziana Maurelli, Gianmario Forconi e Leonardo Simoncini. L’Associazione desidera rivolgere a loro un sentito ringraziamento per il prezioso lavoro svolto in questi anni. Restano in carica Daniele Prato, Michele Giorgi, Romina Gagliardi, Antonio Squadroni e Giulio Borioni, ai quali si affiancano i nuovi membri Michele Pettinari, Filippo Pettinari, Chiara Corsi e Camilla Chitarrini.

Successivamente alla nomina, lunedì 20 aprile, il nuovo direttivo si è riunito per la prima seduta ufficiale del Consiglio. Le cariche sono state così definite: presidente Daniele Prato (riconfermato), vicepresidente Michele Pettinari, tesoriere Romina Gagliardi (riconfermata), segretario Giulio Borioni. Gli altri eletti assumono l’incarico di consiglieri.

Daniele Prato, neo presidente del Comitato del rione Settempeda, durante la rievocazione storica del Palio dei castelli

Daniele Prato, presidente del Comitato del rione Settempeda durante la rievocazione storica del Palio dei castelli (foto d’archivio)

Il nuovo gruppo si distingue per una forte componente giovanile: metà dei membri ha meno di trent’anni. Una sinergia che nasce anche da un legame di amicizia tra i più giovani, pronti a mettersi in gioco in questa nuova esperienza.

L’Associazione, ricca di entusiasmo e nuove idee, è già al lavoro: oltre agli impegni per il Palio, è in fase di organizzazione la Sagra dei Vincisgrassi, che si terrà dal 29 luglio al 2 agosto presso la consueta area verde del Rione Settempeda.

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