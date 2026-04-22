Accademia pugilistica coccola i suoi baby campioni col futuro sposo Leonardo Panebianco

L’antico adagio avrebbe ribadito: “Due piccioni con una fava”. Per l’Accademia Pugilistica Settempedana gli allori sono addirittura tre, a cui si aggiunge quello… extra ring di cui si fregerà a breve l’istruttore Leonardo Panebianco che si sposerà il prossimo 2 maggio. «Torniamo da San Benedetto con due medaglie d’oro conseguite dai nostri due “Cangurini” Luca Fediv e Mattia Velicaj – commenta orgoglioso il presidente dell’Associazione Pugilistica Settempedana, Carlo Sfrappini -, a cui si aggiunge l’altro metallo pesante grazie al “Cucciolo” Lorenzo Velicaj.

Una trasferta decisamente proficua, quella di San Benedetto, ed un Criterium che ha segnato un’altra bella esperienza per i nostri baby pugili che si sono divertiti ma che non hanno mai perso di vista il fattore agonistico. Complimenti a tutti i piccoli che hanno partecipato, ma soprattutto al nostro allenatore e loro istruttore Leonardo Panebianco per la costanza e la dedizione! La chicca della trasferta rivierasca è proprio lui – svela al termine Sfrappini –, visto che convolerà a nozze sabato 2 maggio. A Leonardo gli auguroni di tutta la nostra società per un futuro radioso»!

Luca Muscolini