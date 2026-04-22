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Santuario del Glorioso
Santuario del Glorioso

Glorioso, si celebra la ricorrenza della lacrimazione della Beata Vergine Addolorata

in Consigliati 22 Aprile 2026 346 Visite

Domenica 26 aprile l’Unità pastorale di San Severino, che comprende anche le parrocchie di Santa Maria del Glorioso e San Giovanni Battista ai Granali, celebra la ricorrenza della lacrimazione della Beata Vergine Addolorata del Glorioso, momento di profonda spiritualità per la comunità.
La giornata si aprirà alle ore 8 con la partenza del pellegrinaggio a piedi dal piazzale del Duomo (concattedrale di Sant’Agostino); il corteo raggiungerà il santuario del Glorioso dove è possibile visitare la statua della Vergine Addolorata nella sagrestia‑cappellina per un momento di preghiera e raccoglimento.

La Madonna del Glorioso custodita all'interno del santuario

La Madonna del Glorioso custodita all’interno del santuario

Sono previste poi diverse celebrazioni liturgiche: alle ore 9 messa con le Confraternite; alle ore 11 messa per tutti i fedeli; ore 17.30 rosario e adorazione eucaristica; ore 18 messa conclusiva.

E’ questo un appuntamento significativo che rinnova la tradizione e la devozione mariana della comunità settempedana.

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