Glorioso, si celebra la ricorrenza della lacrimazione della Beata Vergine Addolorata

Domenica 26 aprile l’Unità pastorale di San Severino, che comprende anche le parrocchie di Santa Maria del Glorioso e San Giovanni Battista ai Granali, celebra la ricorrenza della lacrimazione della Beata Vergine Addolorata del Glorioso, momento di profonda spiritualità per la comunità.

La giornata si aprirà alle ore 8 con la partenza del pellegrinaggio a piedi dal piazzale del Duomo (concattedrale di Sant’Agostino); il corteo raggiungerà il santuario del Glorioso dove è possibile visitare la statua della Vergine Addolorata nella sagrestia‑cappellina per un momento di preghiera e raccoglimento.

Sono previste poi diverse celebrazioni liturgiche: alle ore 9 messa con le Confraternite; alle ore 11 messa per tutti i fedeli; ore 17.30 rosario e adorazione eucaristica; ore 18 messa conclusiva.

E’ questo un appuntamento significativo che rinnova la tradizione e la devozione mariana della comunità settempedana.