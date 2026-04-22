Festa del 25 Aprile: torna l’appuntamento con la Marcia sui Sentieri della memoria

In occasione dell’80esimo anniversario della Repubblica italiana e del voto alle donne, torna il tradizionale appuntamento con la “Marcia sui Sentieri della memoria”, giunta alla 21esima edizione.

L’iniziativa, organizzata dalla sezione Anpi “Capitano Salvatore Valerio” di San Severino e dalla sezione intercomunale Anpi “24 Marzo” che comprende i Comuni di Matelica, Gagliole, Castelraimondo, Esanatoglia, Fiuminata e Pioraco, si svolgerà nel pomeriggio di sabato 25 aprile.

L’evento, patrocinato dal Comune di San Severino, assume quest’anno un valore simbolico ancora più profondo, inserendosi nel quadro delle celebrazioni nazionali che vedranno la partecipazione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e che saranno ospitate dalla Città di San Severino, Medaglia d’oro al merito civile.

La Marcia intende onorare i protagonisti della Resistenza e testimoniare i valori di libertà, democrazia e pace che animarono i combattenti sui luoghi che furono teatro della lotta di Liberazione nazionale.

Come per le precedenti edizioni, sono previste tre distinte passeggiate che convergeranno presso il Monumento al Capitano Salvatore Valerio per una cerimonia commemorativa con deposizione della corona d’alloro: da San Severino si partirà con ritrovo alle ore 14.30 in località bivio di Chigiano. Ci si sposterà in auto fino alla sbarra di Valdiola e poi a piedi per una camminata di circa 4 chilometri.

Da Matelica ritrovo alle ore 13.30 e partenza da Braccano per un’escursione di circa 7 chilometri. Da Gagliole, infine, ritrovo alle ore 15 in piazzale Matteotti con spostamento in auto al rifugio e passeggiata turistica di 1,5 chilometri.

Al termine della cerimonia presso il monumento, il programma prevede un momento di convivialità presso il rifugio con merenda e canti.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 324 5409497 o scrivere all’indirizzo email anpi24marzo@gmail.com.