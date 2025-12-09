“Christmas Town”: la festa in centro si anima con majorettes e dj set

Il calendario di “Christmas Town 2025” si arricchisce di due serate dedicate a musica, festa e divertimento per tutto il pubblico.

La bellissima Piazza del Popolo sarà il cuore degli eventi del weekend che precede il Natale, con ingresso libero e la presentazione di Marco Moscatelli: sabato 20 dicembre sfilata e spettacolo di majorettes. Una serata all’insegna del ritmo e della coreografia con il Gruppo Koreos Majorettes.

Lo spettacolo prenderà il via nel pomeriggio alle ore 17 con la sfilata itinerante del gruppo majorettes lungo le vie della città. Alle ore 21 gran finale in piazza.

Domenica 21 dicembre, invece, musica, dj set e Babbo Natale in 500.

Il divertimento continua con un doppio appuntamento festivo che coinvolgerà l’intera piazza, a partire dalle ore 17. In programma Spaghetti DJ Set Christmas Edition, un pomeriggio in musica per creare un’atmosfera natalizia, e poi Babbo Natale in 500 con il Gruppo Amatori 500 che porteranno un tocco di tradizione e allegria motorizzata in piazza.