Il giovane Riccardo Melchiorri si è brillantemente laureato in Ingegneria meccatronica all’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, primo settempedano a raggiungere questo traguardo accademico.

Ha conseguito il titolo con la votazione di 101/110 in cinque anni, come prevedeva il piano di studi, discutendo una tesi su “Progettazione di un sistema di test automatico per trasmissioni elicotteristiche”. Relatore il professor Fabio Immovilli; correlatori Federico Ricavi e Pierfrancesco Loreto.

Una grande soddisfazione per Riccardo, che ha profuso il massimo impegno in questi anni di studio universitario.

Il Corso di laurea magistrale in Ingegneria meccatronica fornisce competenze multidisciplinari nell’area della meccatronica (meccanica, elettronica, automatica e informatica) aggiornate al moderno stato dell’arte, necessarie per formare l’ingegnere progettista e l’addetto aziendale alla ricerca e sviluppo.

Complimenti, dunque, al neoingegnere Riccardo e auguri per un radioso futuro in ambito professionale.