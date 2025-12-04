Autolavaggio a domicilio: il giovane Andrea Fuiano lancia la sua attività

Lavare la macchina al proprio domicilio ora è possibile anche a San Severino. L’idea è di Andrea Fuiano, ventenne settempedano, che da qualche settimana ha aperto una ditta individuale e, utilizzando una seria di prodotti specifici, raggiunge il cliente dove vuole e procede al lavaggio sia interno che esterno del mezzo.

La proposta – denominata “Auto Luxe” – sta avendo già buoni riscontri, tanto da poter diventare pian piano una concreta possibilità di lavoro.

“La cura dell’auto mi ha sempre appassionato – dice Andrea – e così mi sono organizzato per svolgere questa attività. Ho attrezzato una vecchia Fiat Panda di mio nonno, dentro ho messo tutto l’occorrente: da un piccolo generatore di corrente alla tanica d’acqua, fino ad aspirapolvere e altro materiale necessario alla pulizia dei veicoli. Offro anche sanificazione, lavaggio sedili e tappezzeria, nonché una cera per l’esterno… Tutto a mano. Chi fosse interessato può contattarmi anche tramite whatsapp al numero 349 1120323”.

Tra le opzioni, dunque, ci sono orario, luogo e tipo di pulizia (interna, esterna o entrambi). Ed è possibile scegliere di farsi lavare l’automobile direttamente a casa o in ufficio. Basta un messaggio e geolocalizzarsi per segnalare il punto in cui si trova la vettura. Andrea sarà lì, nel giorno prescelto, col suo “Pandino” pronto a tirare a lucido ogni modello senza spostarlo neanche di un centimetro.

“Mi sto organizzando anche per pubblicizzare l’attività tramite i social – conclude il giovane e volenteroso settempedano -. Ho già aperto una pagina Facebook, così chi vuole può lasciare anche una recensione relativa al lavoro che è stato fatto alla sua macchina”.

https://www.facebook.com/share/1DwUe7AGSt/?mibextid=wwXIfr