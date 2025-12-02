Domenica si apre la mostra “Art Exhibition” di Maria Ersilia Valentini e Giulia Piangatelli

Da domenica 7 dicembre prende il via la mostra “Art Exhibition”, terzo appuntamento di un ciclo espositivo che presenta, da un lato, il talento e la creatività delle pittrici Maria Ersilia Valentini e Giulia Piangatelli, dall’altro il loro percorso di crescita e maturazione artistica.

Madre e figlia a confronto, con il loro diverso modo di interpretare e raffigurare il mondo attraverso la propria arte.

Madre e figlia in dialogo tra i loro distinti stili pittorici e grafici.

Giulia afferma l’impegno nell’esplorare il suo universo femminile, sfuggente, delicatissimo e prorompente, con variazioni sul tema cromatico, mantenendo inalterata la scelta della tecnica: inchiostri pigmentati, colori acrilici e matite.

Maria Ersilia riunisce dipinti che intrecciano serie di lunga data con pezzi inediti, volgendo lo sguardo agli amati paesaggi marchigiani, a volti introspettivi, a variopinti bouquet floreali, realizzati con tecniche consolidate nel tempo: chine, acquerelli e acrilici.

La mostra, patrocinata dal Comune, è ospitata negli spazi espositivi della chiesa della Misericordia, in Piazza del Popolo. L’inaugurazione si tiene domenica 7 dicembre alle ore 16.

Il percorso espositivo, come ogni anno, si svolge in due sezioni separate e svela, oltre a produzioni già presentate in passato, una nuova serie di dipinti.

“Art Exhibition” sarà poi visitabile fino al 27 dicembre, dal giovedì alla domenica dalle 16.30 alle 19.30. Per ulteriori dettagli e info è possibile contattare il numero 329 398 1869.