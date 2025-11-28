“Sonore Lezioni”: due nuovi appuntamenti, si comincia sabato 6 dicembre

Anche quest’anno il professor Maurizio Moscatelli propone le “Sonore Lezioni”. Saranno due e avranno ospiti qualificati in grado di suscitare particolare interesse sui temi scelti per questa nuova edizione. L’obiettivo è sempre quello di avvicinare il pubblico al mondo della musica, con occhi e orecchi curiosi, per scoprirne il fascino e l’importanza.

Si parte sabato 6 dicembre, alle 16.30 alla Sala Italia, e il primo focus sarà sul ruolo del direttore d’orchestra. Ospite del pomeriggio sarà il compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra Massimo Morganti, figura di spicco nel panorama musicale italiano e internazionale.

Il secondo appuntamento ci sarà poi nel nuovo anno, precisamente sabato 17 gennaio, sempre alle 16.30 alla Sala Italia, per assaporare le affascinanti melodie del grande Mozart, magistralmente interpretate dal giovane pianista Alberto Cartuccia Cingolani e con i sapienti inserti, dalla parte dell’ascoltatore, curati dal professor Luigi Livi del Conservatorio di Pesaro.

Gli eventi sono sostenuti dal Comune di San Severino e vedono anche la partecipazione dell’Accademia musicale Feronia, del Corpo filarmonico “Adriani”, dell’Associazione Puccitelli e della Pro loco.

Ingresso libero.

Di seguito il link al canale Youtube in cui è possibile vedere il “riassunto” delle tre serie di lezioni degli scorsi anni.