Centenario della Settempeda: una mostra, un libro e il Galà biancorosso al Feronia

Entrano sempre più nel vivo le celebrazioni per il Centenario della Settempeda: dopo l’evento di apertura con il “Veglionissimo dello Sport” e una serie di partite che hanno visto la passione biancorossa scendere in campo, sono ora in arrivo altri due appuntamenti imperdibili: sabato 6 dicembre, alle ore 18.30, verrà inaugurata al piano terra del Palazzo comunale, sotto il loggiato della piazza, la mostra fotografica e di cimeli “100 anni di emozioni biancorosse” , mentre lunedì 8 dicembre, dalle ore 17, il teatro Feronia ospiterà il Galà biancorosso, con la conduzione di Daniela Gurini e la presentazione del libro di Gabriele Cipolletta “S. S. Settempeda. La storia 1925-2025”.

Tutte le iniziative sono patrocinate dal Comune, promosse dalla S.S. Settempeda, sotto la guida del presidente Marco Crescenzi, e organizzate dal Comitato del Centenario, presieduto da Federico Corvini e composto da Federico Cardorani, Filippo Sfrappini, Gilberto Cruciani e Laura Ciciliani.

Il Centenario è stato anche lanciato con un logo celebrativo che racchiude l’identità del Club e la sua proiezione futura. Il simbolo vede gli anni 1925 – 2025 e il numero 100, dove i due zeri affiancati del cento sono stati volutamente uniti per raffigurare il simbolo dell’infinito, proiettando verso nuove generazioni “i sogni, le speranze e la gloria” del calcio. La grande ‘S’ rossa della Settempeda è circondata da cerchi in movimento, dinamici, che richiamano lo spirito del club.

L’anno del Centenario è un’opportunità per celebrare non solo un’associazione sportiva, ma un intero patrimonio di tradizione e valori che continua ad affascinare e contaminare la Città di San Severino.