Dal 24 novembre chiuso il viale d’accesso all’ospedale: si entra ed esce dall’ingresso posteriore

Per lavori di rifacimento del manto stradale nel viale d’ingresso da lunedì 24 novembre la viabilità nelle pertinenze dell’ospedale civile “Bartolomeo Eustachio” subirà modifiche.

Su richiesta dell’Azienda sanitaria territoriale di Macerata, l’Area Vigilanza del Comune di San Severino ha emesso un’Ordinanza che dalle ore 6.30 di lunedì 24 novembre fino alle ore 18 di lunedì 1 dicembre, e comunque fino al termine effettivo dei lavori, prevede il divieto di transito e sosta in via del Glorioso, all’altezza del civico numero 8, limitatamente al tratto del viale principale d’ingresso all’ospedale, il viale alberato.

Tutti i veicoli saranno quindi invitati a utilizzare il viale di ingresso posteriore, solitamente riservato ai mezzi di soccorso, nel doppio senso di marcia dove saranno vietate soste e fermate.

All’interno della viabilità ospedaliera sarà imposto il limite di velocità di 30 chilometri orari.