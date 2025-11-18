Ultime news
Home | Economia | Assegno di cura per anziani non autosufficienti: domande entro il 19 dicembre
Anziani soli
Anziani da assistere a domicilio

Assegno di cura per anziani non autosufficienti: domande entro il 19 dicembre

in Economia 18 Novembre 2025 324 Visite

L’Ats 17 presso l’Unione montana ha emesso un avviso pubblico per la presentazione della domanda di accesso all’assegno di cura per anziani non autosufficienti.

L’assegno di cura, pari a 200 euro mensili per un anno, è riservato a persone con più di 65 anni d’età, non autosufficienti, con invalidità pari al 100%, che usufruiscono dell’indennità di accompagnamento e vivono a casa assistiti da un’assistente familiare con regolare contratto di lavoro e iscritta al registro Regionale assistenti familiari, o direttamente dalla famiglia, essere residenti in uno dei Comuni dell’Ats 17.

L’avviso e la modulistica sono disponibili presso gli Comuni dell’Ambito 17 e presso l’Unione montana, alla quale deve pervenire la domanda entro le ore 13 del 19 dicembre 2025 per posta raccomandata con ricevuta di ritorno, per Pec o tramite consegna a mano.

Una prima graduatoria verrà stilata sulla base del reddito risultante dalla certificazione Isee riferita all’ultimo periodo di imposta e in corso di validità. Per essere ammessi al provvedimento è necessaria poi una valutazione positiva da parte dell’Unità valutativa integrata di Ambito/Distretto e la sottoscrizione di un “patto di assistenza” con la famiglia.

L’assegno di cura non è di norma cumulabile con il Servizio assistenza domiciliare anziani non autosufficienti (Sad), Assistenza domiciliare tradizionale, progetto Inps Home Care Premium, contributo di Disabilità Gravissima, progetto Vita Indipendente.

Per informazioni: Ambito territoriale sociale 17 San Severino M. / Matelica: 0733 637245 int. 2, www.ats17.it

 

Print Friendly, PDF & EmailStampa questo articolo

TAG:

Il Settempedano © Copyright 2020, Tutti i diritti riservati | Web Agency Studio Borgiani