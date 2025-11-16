Uteam, aperto nuovo anno accademico: anche l’autunno della vita ha le sue “luci”

L’anno accademico 2025-2026 dell’Uteam è iniziato con successo. A novembre si sono svolti già eventi importanti come quelli dedicati a “Dieta e nutrizione”, (relatori la dottoressa Ferretti e il nutrizionistaSebassi), “Elcito e la Valfucina” (relatore Luca Maria Cristini), “Mario Depangher e la San Severino liberata” (relatori Raoul e Lorenzo Paciaroni). Tutti gli appuntamenti sono stati presentati a un pubblico attento e numeroso.

Nei prossimi mesi, oltre ai Corsi curriculari, sono in programma nuove proposte come “Incontri sonori”, “Storie dell’Appennino” ,“ Sì… viaggiare”, “Laboratorio di Intelligenza artificiale”, “Incontro con il corpo”, “Fitoaromaterapia”, “Patchwork, Nordic walking”, “Pittura impressionista e post-impressionista”. Queste attività rientrano nel progetto culturale ed educativo dell’Uteam e mirano al rispetto della persona in tutte le sue espressioni, in un sistema di continuo aggiornamento negli ambiti del ‘sapere’: dalla Letteratura alla musica, dalla storia antica alla contemporanea, dall’Arte alle Scienze.

Poi laboratori interessanti a sfondo naturalistico, educazione fisica, percorsi teatrali, ballo, fotografia e pittura completano l’offerta formativa con opportunità di benessere psico-fisico e momenti di socialità di rilevante importanza per vivere un’età matura ricca di stimoli.

La segreteria è aperta il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9.30 alle 12.30, e dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.30. Per informazioni chiamare il 338 9911221 o lo 0733 634235.