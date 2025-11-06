Viabilità: da lunedì 10 novembre via Gorgonero chiusa per lavori riasfaltatura

Il Comune informa che dalle ore 8.30 di lunedì 10 novembre fino alle ore 18 di giovedì 20 novembre, e comunque fino al termine effettivo dei lavori, via Gorgonero sarà vietata al transito e alla sosta per permettere i lavori di rifacimento del manto stradale ormai deteriorato.

I provvedimenti, necessari per la sicurezza e l’esecuzione delle opere, prevedono una serie di modifiche alla circolazione in base a un’Ordinanza dell’area Vigilanza che prevedono, insieme al divieto di transito e sosta in via Gorgonero, dal tratto compreso tra l’intersezione con viale Eustachio (passaggio a livello) e l’intersezione con via Virgilio da San Severino, anche il divieto di sosta, eccetto automezzi di cantiere ed autocarri impegnati in operazioni di carico e scarico a servizio degli esercizi commerciali e di Poste Italiane, nel parcheggio situato lateralmente al complesso di San Domenico ma anche in quello posto del retro dell’attività Acqua e Sapone. Questa misura si rende necessaria poiché i due parcheggi, pur non essendo oggetto diretto dei lavori, rimarrebbero isolati durante le fasi operative.

Previsto, inoltre, il restringimento di carreggiata in via Gorgonero, all’altezza dell’intersezione con via Virgilio. Verrà poi istituito il limite di velocità di 30 km/h in via Virgilio da San Severino e nel tratto transitabile di via Gorgonero.

In caso di inosservanza, agli automezzi in difetto verrà applicata la rimozione forzata.

Gli automezzi diretti all’Ufficio postale, agli esercizi commerciali e alle abitazioni ricadenti nel tratto oggetto dei lavori, potranno utilizzare l’accesso più vicino percorrendo viale Eustachio e poi via Virgilio da San Severino.

L’Ordinanza prevede inoltre la regolazione del transito pedonale con opportune indicazioni e percorsi in sicurezza.

L’Amministrazione comunale raccomanda la massima attenzione alla segnaletica stradale temporanea e si scusa per il disagio arrecato, necessario per il ripristino di una infrastruttura viaria fondamentale per la città.