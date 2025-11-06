Al via l’appalto per il rifacimento del “sintetico” del campo da calcio “Leonori”

Il Comune, tramite la Centrale unica di committenza dell’Unione montana, ha indetto una procedura aperta per l’affidamento dei lavori di riqualificazione e rifacimento del manto sintetico del campo da calcio “Tullio Leonori”.

L’appalto è finanziato con l’assunzione da parte del Comune di un mutuo di 600 mila euro contratto con l’Istituto per il Credito sportivo e culturale e riguarda tutti i lavori, le prestazioni e le forniture necessarie.

Il termine per l’esecuzione dei lavori è fissato in 120 giorni dalla data del verbale di consegna.

L’intervento permetterà di intervenire sulla sostituzione completa del manto erboso sintetico, sul sistema drenante del campo, sull’impianto di irrigazione e sul ripristino della recinzione che divide le tribune dal campo da gioco che misura, complessivamente, circa 6 mila metri quadrati.

Il terreno, un tempo in misto sabbia, nel 2008 è stato trasformato in un campetto in sintetico attestato dalla Lega nazionale dilettanti. Nel 2013, con la concessione del servizio di gestione alla società calcistica Settempeda, si è provveduto a un rifacimento del manto erboso con integro degli intasi. Oltre all’intervento diretto sul terreno di gioco il progetto prevede la sistemazione di un muro confinante sul lato sud, lato tribune, e il rifacimento della recinzione di separazione tra tribune e terreno di gioco.

Le domande d’offerta vanno presentate entro e non oltre le ore 13 del 9 dicembre 2025.

La documentazione completa di gara è disponibile per l’accesso gratuito e illimitato sulla piattaforma telematica dell’Unione montana.

Per informazioni di natura amministrativa è possibile contattare l’Unione montana al numero di telefono 0733.637245 oppure inviare una email a cuc@umpotenzaesino.it.