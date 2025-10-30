“Happyween” in piazza per una festa fino a tarda notte: come cambiano viabilità e soste

Piazza del Popolo si prepara ad accogliere “Happyween”, una festa di Halloween diversa, divertente e colorata che venerdì 31 ottobre animerà il pomeriggio e la serata, fino a tarda notte, con intrattenimento per tutte le età.

L’evento, organizzato dalla Dm Show Services e da Isolani Spettacoli con il patrocinio del Comune, prende il via alle ore 17.30 con giochi, laboratori e animazioni per famiglie e bambini, per poi proseguire fino a tarda notte con dj set, performance e lo show “A tutta Mania”.

Per garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica durante la manifestazione la Polizia locale ha emesso un’Ordinanza che stabilisce limitazioni alla circolazione veicolare e alla sosta. Dalle ore 14 di venerdì 31 ottobre e fino alle ore 7 di sabato 1° novembre, divieto di transito e sosta, con rimozione coatta, su tutta la piazza e in via Ercole Rosa (fatta eccezione per automezzi staff, Forze dell’ordine e autorizzati). Inoltre vengono istituiti il divieto di transito e sosta in via Garibaldi, eccetto residenti e clienti della farmacia “Kaczmarek”, i quali la percorreranno in senso unico alternato in entrata-uscita.

Per i veicoli in transito da via Nazario Sauro a via Salimbeni e da via Massarelli a via Salimbeni varrà l’obbligo di proseguire dritto.

Il cuore della festa sarà lo show “A tutta Mania”, creato dal celebre gruppo di animazione Mas Flow. Lo spettacolo, che racchiude il meglio delle produzioni MF, compresi i format di successo “90 Mania” e “Italia Mania”, sarà una vera esperienza immersiva nel mondo della musica e dello spettacolo.

“A tutta Mania” è stato premiato lo scorso novembre al teatro Olimpico di Roma come “Miglior format autentico e visionario”. Sarà un viaggio tra luci, costumi, coreografie ed effetti speciali che trasformeranno la piazza nel più grande dancefloor a cielo aperto della città anche grazie ad un sistema audio immersivo di ultima generazione.