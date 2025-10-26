Fra gli Scout e l’associazione dei Radioamatori è ottima la… sintonia

Ogni anno, durante il terzo weekend di ottobre, oltre un milione di scout e guide di tutto il mondo si incontrano (senza spostarsi da casa), in un grande campo virtuale che si chiama JOTA-JOTI.

Ma cosa vuol dire questa sigla?

JOTA = Jamboree-On-The-Air (Raduno virtuale via radio)

JOTI = Jamboree-On-The-Internet (Raduno virtuale via internet)

JOTA-JOTI è il più grande evento scout radiofonico e digitale al mondo, che promuove l’amicizia e la cittadinanza globale.

Anche il gruppo Agesci di San Severino ha partecipato a questo evento, sabato 18 ottobre, grazie alla collaborazione dell’Associazione Radioamatori italiani, sezione di Macerata, che ha permesso ai ragazzi presenti di vivere un’esperienza di comunicazione e fraternità mondiale.

Utilizzando le apparecchiature messe a disposizione dai radioamatori locali, via radio sulla frequenza 145.225 MHz, tramite Echolink, ci si è collegati sia alla Conferenza Jota-Italia, sia alla conferenza internazionale Jota-365 (in inglese) per fare uno scambio di saluti con gruppi italiani, nonché delle Filippine, del West Malesia e delle Azzorre.

L’iniziativa ha rappresentato un’occasione unica per avvicinare i giovani al mondo delle radiocomunicazioni, mostrando come la tecnologia possa diventare uno strumento di incontro e fratellanza, in perfetto spirito scout.

Tra entusiasmo e spirito di avventura, lo JOTA-JOTI 2025 si è confermato un momento di crescita, amicizia e scoperta, dove la voce e la rete hanno unito ancora una volta gli scout di tutto il mondo.

L’appuntamento è dunque al prossimo anno. Buona strada e Viva la Radio.

F. L.