“Crisi di Nervi” apre la nuova stagione di prosa: sul palco Maddalena Crippa

La nuova stagione di prosa de i Teatri di Sanseverino, intitolata provocatoriamente “A proposito di crisi…”, mercoledì 22 ottobre alza il sipario del Feronia con un grande evento in esclusiva regionale “Crisi di nervi. Tre atti unici di Anton Čechov”.

Lo spettacolo, adattato dal grande maestro Peter Stein, vincitore del Premio Le Maschere del Teatro 2024 per la migliore regia, vedrà protagonista un cast d’eccezione guidato da Maddalena Crippa. L’artista avrà come coprotagonisti sul palco Sergio Basile, Alessandro Sampaoli, Gianluigi Fogacci, Alessandro Averone ed Emilia Scatigno.

L’opera porta in scena tre atti unici che lo stesso Anton Čechov, ancora giovane, definiva ironicamente “scherzi scenici” o “i drammi più piccoli del mondo”. L’adattamento curato da Peter Stein e Carlo Bellamio si concentra su queste brevi commedie piene di comicità paradossale, stravagante assurdità e folle crudeltà che sono, nell’ordine, “L’orso” con Maddalena Crippa, Sergio Basile e Alessandro Sampaoli, “I danni del tabacco” con Gianluigi Fogacci e “La domanda di matrimonio” con Alessandro Averone, Sergio Basile ed Emilia Scatigno.

Come ricorda il regista tedesco Peter Stein, “questi atti unici furono il rifugio del giovane Čechov dopo l’insuccesso delle sue prime opere drammatiche. Essi sono una serie di vaudeville che sono stati cruciali per la preparazione delle sue grandi opere della maturità. In realtà gli atti unici del grande drammaturgo russo sono stati rappresentati in tutto il mondo e, scritti tra il 1884 e il 1891, ispirati alla commedia francese in voga ai tempi di Čechov, sono stati fonte di ispirazione per attori e scrittori di teatro, oltre che di divertimento per intere generazioni di spettatori. Dopo l’insuccesso delle sue prime due opere – ricorda il regista tedesco – il giovane Čechov giurò di non scrivere mai più per il teatro drammatico e decise di dedicarsi esclusivamente ai vaudeville. Questa circostanza ci ha regalato una serie di atti unici pieni di sarcasmo, di comicità paradossale, di stravagante assurdità e di folle crudeltà e che a loro volta sono diventati il terreno fertile per l’esperienza e la preparazione delle grandi opere della maturità dell’autore”.

La produzione si avvale delle scene di Ferdinand Woegerbauer, i costumi di Anna Maria Heinreich e le luci di Andrea Violato.

“Crisi di Nervi” giunge a San Severino Marche come residenza di riallestimento in esclusiva regionale in collaborazione con il Teatro dell’Aquila di Fermo, un ulteriore elemento di prestigio per l’apertura della nuova stagione.

La durata totale dell’atto unico è di 100 minuti. Lo spettacolo è compreso nell’abbonamento alla stagione di prosa.