Torna al “San Paolo” la rassegna cinematografica: 7 film abbinati alla stagione del Feronia

Il mese di novembre vedrà il ritorno della tanto attesa rassegna cinematografica del Cinema San Paolo: sette recenti lungometraggi, capaci di spaziare tra commedia, biografia, dramma e storia.

I film in programma

Giovedì 6 e venerdì 7 novembre, Duse, di Pietro Marcello, con Valeria Bruni Tedeschi, Noémie Merlant, Mimmo Borrelli e Fausto Russo Alesi; giovedì 13 e venerdì 14 novembre la commedia Come ti muovi, sbagli, scritta, diretta e interpretata da Gianni Di Gregorio; giovedì 20 e venerdì 21 novembre, Tutto quello che resta di te, scritto, diretto e interpretato da Cherien Dabis; giovedì 27 e venerdì 28 novembre, Enzo, di Robin Campillo, interpretato da Eloy Pohu, Pierfrancesco Favino e Élodie Bouchez; giovedì 4 e venerdì 5 dicembre, Per te, di Alessandro Aronadio, con Edoardo Leo, Teresa Saponangelo e Javier Francesco Leoni; giovedì 11 e venerdì 12 dicembre, L’ultimo turno, diretto da Petra Volpe e con attrice protagonista Leonie Benesch; infine, giovedì 18 e venerdì 19 dicembre, Le città di pianura, lungometraggio di Francesco Sossai, con Filippo Scotti, Sergio Romano e Pierpaolo Capovilla.

Tutte le proiezioni avranno inizio alle ore 21.

La rassegna è inserita nella stagione 2025-2026 dei Teatri di Sanseverino, ma chi non fosse abbonato alla rassegna teatrale può sempre abbonarsi alla sola rassegna cinematografica per 22 euro (invece, senza abbonamento, il costo di ogni singola proiezione è di 6 euro). Per sottoscrivere l’abbonamento, contattare il Cinema San Paolo, la Pro loco o la Libreria Gulliver.

