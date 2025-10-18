La poesia si fa spettacolo e racconto con rassegna “Marche Storie – Poesia di teatri”

San Severino ospita la quinta edizione di “Marche Storie – Poesia di teatri”, il festival diffuso promosso dalla Regione, in collaborazione con Amat, Fondazione Marche Cultura, Consorzio Marche Spettacolo e in questo caso organizzato con la collaborazione e il patrocinio del Comune.

Le tappe settrempedane della rassegna si concentrano su quattro date intense che spaziano dalla letteratura alla performance, dal teatro alla riscoperta dei luoghi storici.

Si inizia sabato 25 ottobre tra poesia e memoria. La giornata si aprirà nel segno della parola e della storia con “Un Caffè con l’autore” alle ore 18 alla biblioteca comunale “Francesco Antolisei” dove verrà ospitato l’incontro con il poeta Davide Giuliodori. Sarà un momento per dialogare sull’arte del verso e sulla sua nuova raccolta, creando un prezioso scambio tra l’autore e il pubblico.

Alle ore 21, il foyer del Feronia apre le porte al pubblico per la mostra documentaria “Le Età del Feronia” che ripercorre la lunga storia di questo gioiello architettonico, simbolo della cultura cittadina. Alle ore 21.15 segue a teatro lo spettacolo “Le Voci del Tempo – Le età dell’uomo”, per la regia di Matteo Canesin e le coreografie di Alessandra Granata. La performance vedrà la partecipazione straordinaria dell’attore Giovanni Moschella e si preannuncia come un viaggio emozionante attraverso le tappe fondamentali dell’esistenza umana. Si ricorda che l’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

Domenica 26 ottobre, dalle ore 10, “Poesia in Cammino”, una suggestiva passeggiata letteraria (con prenotazione obbligatoria presso la Pro loco) trasformerà i sentieri e gli angoli della città in tappe di un ritrovo letterario dove le parole prenderanno vita.

Nel pomeriggio, alle ore 17.30, concerto spettacolo “La Poesia nei Cantautori”. Al Feronia saranno di scena Tonino Monachesi insieme a Giovanni Damiani, Andrea Basili e Francesca Basili in un affascinante percorso sonoro che esplorerà come la poesia trovi eco e rinnovata espressione nel linguaggio della musica d’autore.

La rassegna “Marche Storie” tornerà poi domenica 2 novembre e giovedì 13 novembre.

Il 2 novembre alle ore 10 “Caccia alla Rima”, una divertente caccia al tesoro in rima, con ritrovo presso la Pro loco, per andare alla scoperta ludica del territorio.

Il 13 novembre alle ore 18, invece, “Poeti a Confronto” nell’incontro con Gianluca D’Annibali ed Eugenio Ravo presso la biblioteca comunale “Antolisei”. Sarà un’ulteriore occasione di approfondimento e dibattito sul linguaggio poetico contemporaneo.

Il festival “Marche Storie”, la cui direzione artistica è affidata a Davide Rondoni e Paolo Notari, mira a riscoprire i borghi come custodi di un patrimonio narrativo, storico e poetico unico.