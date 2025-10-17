I 50 anni della grande famiglia degli scout di San Severino: domenica 26 ottobre la festa

Nel 1975 dalle menti e dai cuori di Marta Bellomarì, don Aldo Romagnoli e Delio Stortini nasce il gruppo scout San Severino 1.

Da quel giorno centinaia di settempedani hanno scelto di giocare a quello che Baden Powell, fondatore del movimento mondiale, ha definito il “grande gioco” dello scoutismo. Un gioco che non è stato solo divertimento fine a se stesso ma ha cercato di essere trasmissione di valori puri come l’amore per se stessi, per gli altri e per il creato secondo lo spirito del Vangelo.

Da quel giorno abbiamo vissuto tante avventure, campi estivi e campi invernali, route ed uscite, abbiamo scalato vette con fatica, e abbiamo sorriso ammirando albe sulla cima di un monte o tramonti in riva mare, abbiamo provato ad impegnarci per lasciare il mondo un po’ migliore, abbiamo cantato intorno a un fuoco e ci siamo scambiati idee appassionatamente in mezzo a un prato, ci siamo abbracciati e abbiamo pianto qualcuno che purtroppo è andato avanti prendendo il sentiero del cielo. Il tempo è volato!

Oggi dopo 50 anni vogliamo fermarci a festeggiare questo traguardo insieme a tutti coloro che hanno fatto parte di questa grande famiglia e hanno camminato un pezzo di strada insieme a noi, con il fazzolettone rosso a strisce gialle e marroni al collo, e con la promessa scout nel cuore.

Per questo vogliamo ritrovarci con tutti quelli che vorranno festeggiare con noi domenica 26 ottobre a partire dalla messa nella chiesa di San Domenico alle 11.30 (non ci sarà la messa nella chiesa di San Giuseppe) dove tutti – scout di oggi e di ieri – rinnoveremo la nostra promessa scout.

A seguire ci sposteremo all’oratorio Don Orione dove continueremo a festeggiare con il pranzo di condivisione in perfetto stile scout nella forma collaudata e mai deludente dell’ognuno porta qualcosa!

Grazie a tutti coloro che vorranno condividere con noi questo momento di festa!!!

Sempre con un pensiero speciale di ringraziamento a quei tre eterni ragazzi Marta, Dony e Delio che da allora ci danno fiducia e non smettono di accompagnarci in ogni nostra avventura con la loro presenza e il loro sorriso.

La grande famiglia degli scout di San Severino