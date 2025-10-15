Università Politecnica: Andrea Roscioni si laurea in Medicina con 110 e lode

Il giovane Andrea Roscioni si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università Politecnica delle Marche raggiungendo il suo traguardo accademico con 110 e lode.

Ha discusso una tesi di laurea sugli “Indici doppler dell’arteria tiroidea superiore nella malattia di Basedow Graves: caratterizzazione cross-sectional preliminare”; relatore il professor Giancarlo Balercia, correlatore Gianmaria Salvio.

Nella foto Andrea Roscioni è assieme al dottor Romano Mari, presidente dell’Ordine dei medici chirurghi della provincia di Macerata.

Al neodottore le felicitazioni di amici e parenti, unite ai complimenti del Settempedano.