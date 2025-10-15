Quarta stagione del Circo contemporaneo al Feronia: “Sic Transit” apre sabato la rassegna

Per il quarto anno consecutivo il Feronia si apre al linguaggio del circo contemporaneo, ospitando la rassegna curata dal Sic (Stabile di innovazione circense), centro internazionale di produzione fondato dal Circo El Grito e riconosciuto dal Ministero della Cultura. Una collaborazione con Amat e con il Comune di San Severino che negli anni ha trasformato il Feronia in un punto di riferimento per le arti circensi contemporanee, capaci di coniugare poesia, ricerca e spettacolo popolare. “La forza del circo contemporaneo è nella sua capacità di intrecciare linguaggi diversi e di mettere in scena le eccezioni, le ‘cose mai viste’. È ciò che desideriamo offrire anche quest’anno al pubblico del Feronia: esperienze uniche, capaci di sorprendere ed emozionare spettatori di tutte le età”, sottolinea la direttrice artistica Fabiana Ruiz Diaz.

A inaugurare la stagione, sabato 18 ottobre alle ore 20.45, sarà il MagdaClan con Sic Transit, la nuova creazione di Alessandro Maida. Lo spettacolo mette in scena la parabola di un padre-creatore, megalomane e presuntuoso, che dopo aver fallito nell’impresa di ribaltare le sorti del genere umano torna con una nuova missione: svecchiare il proprio “brand” e conquistare nuovi fedeli. Tra ironia e metafore irriverenti, la figura del dio-imbonitore diventa pretesto per un racconto che attinge tanto alla cialtroneria nomade medievale quanto ai riti liturgici, rivelando la sottile affinità tra il teatro di strada e le cerimonie religiose. Sic Transit, adatto a tutta la famiglia, è un viaggio fra acrobatica, equilibrismi, giocoleria, manipolazioni e paesaggi sonori, in cui nuove dottrine e antiche verità si mescolano in un gioco continuo di reinterpretazioni.

Nato da una visione nell’estate del 2016, lo spettacolo porta con sé lo spirito itinerante che ha sempre caratterizzato il MagdaClan: una compagnia riconosciuta nella scena circense europea, dal 2011 si muove con il proprio chapiteau – ma anche fuori da esso – per portare il circo in teatri, piazze, strade e luoghi remoti, trasformando ogni incontro in un’occasione di sperimentazione e di contaminazione fra arti e culture.

La rassegna continuerà sabato 15 novembre con Tangle … in the womb of a juggler, spettacolo ideato e interpretato da Francesca Mari. Un viaggio intimo e sorprendente che prende spunto da una scoperta curiosa: nelle isole Tonga tutte le donne praticano la giocoleria, chiamata Hiko. Da questo incontro nasce una riflessione sul corpo, sul genere e sulla tradizione, in cui la giocoleria si trasforma in danza, rito, canto, diventando strumento di grazia e femminilità. Una performance che mescola autobiografia, leggenda e ricerca antropologica, aprendo nuove prospettive su un’arte spesso considerata “testosteronica” e che qui si rivela come pratica universale, capace di raccontare la forza delle donne.

Il ciclo si concluderà sabato 13 dicembre con ERROR#440, la nuova creazione della compagnia ChiloWatt. Due eccentrici conferenzieri trasformano la scena in un laboratorio sonoro sperimentale, in cui ogni oggetto diventa strumento musicale e ogni gesto fonte di vibrazione. Tubi in PVC, microfoni, amplificatori e persino il corpo umano vengono manipolati per creare ritmi e melodie, dissolvendo i confini tra visibile e udibile. Tra giocoleria, manipolazioni d’oggetti e musica dal vivo, lo spettacolo fonde scienza e poesia, ironia e tecnologia, offrendo un’esperienza ipnotica adatta a tutte le età.

Prevendita presso la Pro loco dal martedì precedente lo spettacolo, vendita presso il botteghino del Feronia dalle ore 18 del giorno dello spettacolo se serale. Informazioni: Pro loco (0733 638414) o botteghino del Feronia (0733 634369); Amat (071 2133600) o www.sic-elgrito.com