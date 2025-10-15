Ultime news
Home | Cronaca | In Etiopia la giovane Imene è tornata a camminare grazie all’aiuto di “Sorrisi”
Imene con uno dei suoi figli
Imene con uno dei suoi figli

In Etiopia la giovane Imene è tornata a camminare grazie all’aiuto di “Sorrisi”

in Cronaca 15 Ottobre 2025 224 Visite

Quando il gruppo di “Sorrisi per l’Etiopia” si trova in missione in terra d’Africa incontra famiglie che hanno bisogno di tutto, ma in alcuni casi ai volontari dell’associazione capita di fare dei veri e propri soccorsi.

“Nell’ultimo viaggio – raccontano i volontari di ‘Sorrisi’ – ci è capitato di incontrare Imene, una giovane madre sposata con Sindiù, un uomo aiutato fin da bambino dalla nostra associazione. Sua moglie purtroppo è incappata in un problema serio all’anca che negli ultimi mesi le impediva di camminare e che per problemi economici non poteva essere esaminato con la Tac.

In Etiopia la sanità è solo a pagamento, l’ospedale fa una semplice diagnosi, ma poi il resto è tutto a pagamento, anche per i poveri che ovviamente sono costretti a rinunciare alle cure. Così abbiamo prima finanziato la Tac per Imene e successivamente avviato l’iter per farla sottoporre a un delicato intervento chirurgico nell’ospedale di Soddo. Intervento costato circa 4.000 euro. Ora la giovane donna, madre di 2 bambini, è tornata a camminare”.

Il marito di Imene

Print Friendly, PDF & EmailStampa questo articolo

TAG:

Il Settempedano © Copyright 2020, Tutti i diritti riservati | Web Agency Studio Borgiani