Foliage a Canfaito: stabilite le date (10 giorni) del parcheggio a pagamento

Il Comune, con apposita delibera di Giunta, ha disposto i periodi di parcheggio a pagamento nell’area della suggestiva faggeta di Canfaito all’interno della Riserva naturale regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito in vista del culmine del fenomeno del foliage.

La Riserva, nota per le sue vaste faggete e per custodire il faggio più antico delle Marche da tempo inserito tra gli alberi monumentali d’Italia, si tinge in autunno di spettacolari colori che vanno dal giallo ocra al rosso scarlatto e marrone. La faggeta secolare, che si trova su un altopiano ai piedi del Monte San Vicino, è una delle mete più suggestive delle Marche in questo periodo.

Ci sarà sosta a pagamento per un totale di dieci giornate.

Ottobre: domenica 19, domenica 26, venerdì 31.

Novembre: sabato 1, domenica 2, sabato 8, domenica 9, sabato 15, domenica 16 e domenica 23.

Il parcheggio a pagamento sarà attivo dalle ore 8 alle ore 20. La sosta è tassativamente vietata dalle ore 20 alle ore 8.

Queste le tariffe: auto, camper, motorhome e van 5 euro, motocicli e veicoli al servizio di persone invalide con contrassegno europeo gratuito.

Si specifica che è vietato l’ingresso ad autocarri e autobus.

L’Amministrazione comunale insieme all’Unione montana, ente gestore della Riserva, raccomanda di privilegiare giornate diverse da quelle indicate per una migliore e più piacevole esperienza nei luoghi naturalistici.

Per garantire la sicurezza e la tutela dell’area al raggiungimento della capienza massima consentita, il parcheggio verrà chiuso e la viabilità d’ingresso interdetta dal personale addetto. Si ricorda ancora che è severamente vietata la sosta in aree diverse da quella specificatamente indicata dalla segnaletica come parcheggio e che il campeggio e il bivacco sono sempre vietati.

Si ricorda che, in caso di condizioni meteo avverse, difficoltà tecniche o assenza di operatori addetti alla bigliettazione, l’ingresso sarà consentito liberamente.

Il foliage a canfaito è uno spettacolo che le Marche offrono a chi desidera immergersi nella natura e godere di escursioni e trekking. Per chi desidera visitare la zona, è consigliabile salire dal versante di San Severino Marche tramite la strada di Castel San Pietro o dal lato di Matelica, passando per il borgo dipinto di Braccano.