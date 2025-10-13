Feronia: via alla campagna abbonamenti per la stagione sinfonica dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana

I Teatri di Sanseverino si accingono a dare il via alla campagna abbonamenti per la stagione sinfonica 2026 dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana che verrà ospitata al Feronia: sei straordinari concerti che si terranno tra gennaio e maggio del prossimo anno preceduti da una ricca anteprima a novembre.

L’intera stagione vedrà sul palco grandi nomi internazionali, talenti emergenti e programmi che spaziano dai classici viennesi al cinema, con un focus speciale sulla valorizzazione del contributo femminile nella musica.

La campagna abbonamenti si aprirà presso il botteghino del Feronia (0733.634369) con il seguente calendario: rinnovi con conferma posto per i già abbonati domenica 19 e lunedì 20 ottobre, dalle ore 16 alle ore 20, vendita nuovi abbonamenti martedì 21 e mercoledì 22 ottobre, dalle ore 16 alle ore 20.

Questo il programma della stagione che sarà preceduto da un’anteprima domenica 2 novembre, ore 17, dedicata a Beethoven Mendelsshn con l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, diretta da Manlio Benzi, impegnata nel Terzo Concerto per pianoforte di Beethoven con il solista Nicola Pantani, e la Sinfonia “Italiana” di Mendelssohn, preceduta da una prima esecuzione su commissione FORM della giovane compositrice Bianca Giacomoni.

Il cartellone dei sei eventi a teatro: giovedì 8 gennaio 2026, ore 20.45, “Concerto per il nuovo anno”, un appuntamento di inizio stagione con musiche di danza della tradizione viennese e celebri brani del repertorio lirico, sul podio il direttore David Crescenzi.

Sabato 7 febbraio 2026, ore 20.45, Bach Beethoven. Le musiche di Bach e la celebre Ottava Sinfonia di Beethoven saranno eseguite e dirette dal grande artista internazionale Albrecht Mayer, primo oboe solista dei Berliner Philharmoniker.

Sabato 7 marzo 2026, ore 20.45, “Donna Musica”. Un programma tutto al femminile, che valorizza il contributo delle donne nella musica occidentale. Saranno eseguite composizioni di Emilie Mayer (Ouverture n. 2 in re magg.) ed Ethel Smith (Serenade in re magg.). Sul podio la direttrice Antonella De Angelis, con la violinista Elders Hawijch (vincitrice del Premio Mormone 2025) per l’esecuzione del Concerto per violino di Čajkovskij.

Venerdì 24 aprile 2026, ore 20.45, Mozart, Weber e Pierino. Un originale programma che unisce l’Ouverture da Le nozze di Figaro di Mozart e il Concerto per fagotto di Weber, interpretato dalla giovane Sara Carbonare (vincitrice del Concorso “Rossini” 2024), alla celeberrima fiaba musicale Pierino e il Lupo di Prokof’ev. Dirige Jacopo Rivani.

Venerdì 8 maggio 2026, ore 20.45, “Movie Concert”. Concerto di chiusura dedicato al grande schermo, diretto ed eseguito da Federico Mondelci, con musiche evocative di Morricone, Rota e Bernstein.

Prezzi degli abbonamenti (6 concerti): intero 75 euro, ridotto 60 euro (abbonati alla stagione di prosa e ai genitori accompagnatori), cortesia 23 euro (under 25 e studenti).