Al via il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni

Da lunedì 6 ottobre l’Istat – Istituto nazionale di statistica – darà il via a una nuova edizione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che coinvolgerà 2.533 Comuni e circa 1,5 milioni di famiglie e individui.

Il censimento permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi.

Grazie all’integrazione dei dati raccolti attraverso tre diverse rilevazioni campionarie – denominate “da Lista”, “Areale – componente A” e “Areale – componente L2” – con quelli provenienti dalle fonti amministrative, il Censimento è in grado di restituire informazioni continue e tempestive, rappresentative dell’intera popolazione, ma anche di garantire un forte contenimento dei costi e una riduzione del carico statistico sulle famiglie.

Per arricchire questo importante patrimonio di dati statistici e conoscere meglio il Paese in cui viviamo, è fondamentale la piena collaborazione di tutte le famiglie campione.

Quest’anno l’Istat ha coinvolto il nostro Comune in tre diverse modalità di rilevazione, che si svolgeranno con le seguenti tempistiche e procedure:

1. Rilevazione Areale (Componente A): intervista a casa

Riguarda: un campione di indirizzi estratti dall’Istat

Procedura: le famiglie dimoranti negli indirizzi selezionati saranno intervistate a casa dai rilevatori comunali incaricati.

Periodo: l’attività (preceduta da una fase di verifica territoriale) si svolge dal 29 settembre al 18 novembre

2. Rilevazione Areale (Componente L2): individui selezionati

Riguarda: un campione di individui selezionati dall’Istat

Procedura: l’individuo estratto può compilare autonomamente il questionario online. In alternativa, può rivolgersi all’Ufficio comunale di censimento per assistenza nella compilazione o richiedere un’intervista a domicilio con un rilevatore

Fase autonoma: termina l’11 novembre

Fase con rilevatore: dopo l’11 novembre e fino al 23 dicembre, la compilazione è possibile solo con l’assistenza dei rilevatori incaricati

3. Rilevazione di Lista: questionario online o intervista

Riguarda: un campione di famiglie (2.595 famiglie) selezionato dalle liste anagrafiche

Procedura: le famiglie selezionate possono compilare direttamente online il questionario. Oppure, possono rivolgersi all’Ufficio comunale di Censimento per un’intervista (telefonica, faccia a faccia in ufficio o a domicilio)

Compilazione online: possibile autonomamente, con le credenziali ricevuta nella lettera di Istat, fino al 9 dicembre

Termine della rilevazione:23 dicembre

Se la tua famiglia è stata campionata, ti invitiamo a collaborare tempestivamente e con la massima attenzione, seguendo le istruzioni ricevute dall’Istat – spiega il Comune -.Per informazioni si puà contare il numero verde Istat 1510, attivo dal 29 settembre al 23 dicembre dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 21 oppure il Comune di San Severino, ufficio statistica, telefonando al numero 0733641216-214-299-250″.