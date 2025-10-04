Uteam, lunedì 6 ottobre si aprono le iscrizioni: la professoressa Anna Vissani nuova presidente

Tutto pronto per l’avvio dell’anno accademico 2025-2026 presso l’Uteam, l’Università della terza età dell’Alto maceratese. Lo staff dirigenziale da giorni sta lavorando per l’organizzazione dei numerosi corsi e per raccogliere le iscrizioni, guidato dalla professoressa Anna Vissani, nuova presidente dopo la scomparsa del professor Adriano Vissani (che è stato alla guida dell’Ente per 35 anni).

A fianco della presidente ci sono Rosella Natalini (vicepresidente), Giammario Borri (rettore), Antonio Squadroni (tesoriere), Marisa Palmioli e Donatella Pazzelli (consiglieri). Mariella Pierandrei sarà invece la nuova Direttrice dei corsi, coadiuvata (nella programmazione) dal gruppo di lavoro.

I corsi sono suddivisi in varie aree a partire da quella umanistica: letteratura italiana, storia della musica, storia della filosofia, storia romana, salotto letterario… leggendo poesie, condividere, storia dell’arte, storie dell’Appennino, percorso teatrale, Sì viaggiare, Inglese 1 e 2, Spagnolo, Cultura francese, geopolitica e storia contemporanea, pianeta donna, Lingua italiana per stranieri.

L’area scientifica vede invece lo sviluppo di argomenti di medicina in moduli tematici, botanica nozioni teoriche ed escursioni guidate, fitoaromaterapia, Informatica 1 e 2, Intelligenza artificiale.

Area psicomotoria: educazione fisica, psicomotricità, pilates, acqua gym, acqua fitness, Yoga, ballo.

Eventi culturali in percorsi storico letterari, attualità e ricerca scientifica, incontri con l’autore. Sono previsti anche laboratori di fotografia, pittura, cucina, ricamo, patchwork.

Le varie attività partiranno dal 3 novembre, solo per acqua gym, pilates e fitness bisognerà aspettare il 7 gennaio 2026.

Le iscrizioni iniziano da lunedì 6 ottobre presso la segreteria (in via Salimbeni n.6) nel seguente orario: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 12. Nel pomeriggio dal lunedì al venerdì dalle ore 15,30 alle 18. L’Uteam può essere raggiunta anche tramite i seguenti contatti: tel. fisso 0733634235, cellulare 3389911221, indirizzo email: uteam3mc@gmail.com

